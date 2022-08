Junger Mann nach Festival auf Irrwegen: Nackte Drogenfahrt endet in Rostock statt in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Statt in den Süden nach Bayern fuhr ein Mann auf LSD nach Rostock – und hatte nicht einmal einen Führerschein (Symbolbild). © Shotshop / IMAGO

Nach einem Festival wollte ein Mann zurück nach Bayern. Auf Drogen, nackt und ohne Führerschein setzte er sich ins Auto – und landete in Rostock.

Pritzwalk/Rostock/München – Eine absurde und vor allem gefährliche Irrfahrt eines jungen Mannes aus Bayern beendete die Polizei in Rostock am 20. August in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr. Die Beamten wurden verständigt, da ein Auto die Schranken des Warnowtunnels durchbrochen habe und einfach weitergefahren sei.

Bayer auf Drogenfahrt in Rostock: Nackt und ohne Führerschein unterwegs

Laut Pressemitteilung der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern stellten Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen den Fahrer auf Höhe der Abfahrt Groß Klein. Der junge Mann hatte seinen Seat am Standstreifen stehengelassen und war zu Fuß geflüchtet. Sie fanden ihn nach kurzer Absuche der Umgebung auf der Fahrbahn.

Der 23-Jährige war, bis auf eine Basecap, unbekleidet. Zunächst versuchte er noch, vor den Polizisten zu fliehen, überlegte es sich dann aber anders, stellte sich den Beamten und gab an, der gesuchte Fahrer zu sein. Und schon während der Befragung erhärtete sich der Verdacht der Polizei, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehe. Zudem war er nicht im Besitz, einer gültigen Fahrerlaubnis.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mann verfuhr sich um 140 Kilometer nach Festivalbesuch in Brandenburg

Gegenüber den Polizisten gab der Mann anschließend zu, LSD konsumiert zu haben. Er hatte zuvor ein Festival in der Nähe von Pritzwalk in Brandenburg besucht. Eigentlich wollte er dann nach Hause in den Freistaat fahren – sei aber falsch abgebogen. 140 Kilometer später landete er im Warnowtunnel in Rostock, statt in Bayern. Warum er nackt war, konnte laut Polizei nicht abschließend geklärt werden.

Wegen seines berauschten Zustandes wurde er in die nächstgelegene Uniklinik gebracht und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 23-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.