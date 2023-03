„Unser Hundehaus ist voll“: Leere Vorratskammern in fränkischem Tierheim sorgen für Futterkrise

Spendenaufruf im Tierheim

+ © dpa/Bernd Settnik Im Tierheim Feucht sind die Futtervorräte erschöpft. (Symbolbild) © dpa/Bernd Settnik

Die Vorratskammern im Tierheim Feucht bei Nürnberg sind leer. Erste Futterspenden sind eingetroffen. Komplett überwunden ist die Ausnahmesituation noch nicht.

Feucht – Im Tierheim Feucht (Landkreis Nürnberger Land) herrscht eine Ausnahmesituation: Die Vorratskammern sind leer. In den vergangenen Wochen hat das Tierheim unter der angespannten Situation gelitten. Die ersten Spenden sind eingetroffen. Überstanden ist die Krise allerdings noch nicht.

Hunde mit großem Appetit brauchen viel Futter

Im Tierheim leben im Moment sehr viele Hunde. Diese brauchen alle ausreichend Futter. Doch davon ist viel zu wenig da. „So voll waren wir lange nicht mehr“, sagt Tanja Hühnken, Vorstandsmitglied und Leiterin der Hundeabteilung, gegenüber nordbayern.de. Das sorge für die Futterkrise. Vor allem große Hunde haben viel Appetit. Die kranken Tiere werden nur mit gutem Futter wieder fit.

Tierheim ruft zur Spendenaktion in der Region auf

Die Vorräte sind in den vergangenen Wochen immer weiter geschrumpft. Ende Februar wusste das Tierheim nicht mehr weiter und wandte sich mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit. „Unser Hundehaus ist voll“, schreibt das Tierheim auf seiner Homepage und bittet um „gutes Dosen-Nassfutter verschiedenster Marken“. Der Hilferuf zeigte Wirkung. Menschen aus der Region brachten Futter ins Tierheim. Jetzt stehen die Vorratskammern nicht mehr leer, so Hühnken. Überstanden sei die Krise allerdings noch nicht.

Tierheim finanziert sich allein über Mitgliedsbeiträge, Patenschaften und Spenden

Das Tierheim Feucht finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Patenschaften und Spenden. Jeder kann das Tierheim mit Sachspenden unterstützen. Tierliebhaber können diese werktags von 8 bis 16.30 Uhr und am Wochenende zwischen 14 und 16 Uhr abgeben. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Tierheims.

