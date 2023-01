Doppelhaus brennt mitten in der Nacht nieder: Frau wird verletzt - Haustiere sterben

Von: Katarina Amtmann

Ein Doppelhaus brannte in Vilsbiburg nieder. © vifogra / Tiedemann

Ein Doppelhaus ist in Niederbayern komplett ausgebrannt, eine Bewohnerin wurde verletzt. Für mehere Haustiere gab es keine Rettung mehr.

Vilsbiburg - In der Nacht zum Donnerstag, 26. Januar, ist ein Doppelhaus in Seyboldsdorf (Gemeindeteil der Stadt Vilsbiburg im Landkreis Landshut) in Brand geraten. Eine Person wurde laut Polizei leicht verletzt.

Doppelhaus in Vilsbiburg brennt nieder: Frau verletzt, Haustiere sterben

Der Brand wurde der Pressemitteilung zufolge gegen 00.10 Uhr gemeldet. Nach circa drei Stunden konnten die Feuerwehren den Brand löschen, das Doppelhaus brannte jedoch komplett aus. Die Bewohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen können. Eine 53-Jährige erlitt leichte Verbrennungen im Oberkörperbereich, die Frau kam in ein Krankenhaus. „Mehrere Haustiere überlebten den Brand leider nicht“, so die Polizei.

Polizei ermittelt nach Brand in Seyboldsdorf (Vilsbiburg)

Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt in dem Fall, die Brandursache ist aktuell noch unklar. Der Schaden beläuft sich - nach ersten vorläufigen Schätzungen - auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, wie die Polizei in der Pressemitteilung abschließend erklärt. (kam)

