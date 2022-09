Feuerwehr-Einsatzfahrt endet in Franken an Hauswand – Mehrere Verletzte

Von: Thomas Eldersch

Auf einer Einsatzfahrt stieß ein Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr mit einem Auto zusammen und landete anschließend in einem Garten. © Feuerwehr Bindlach

Bei einer Einsatzfahrt krachte es zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Auto. Das Einsatzfahrzeug landete am Ende in einem Vorgarten.

Himmelkron – Es begann wie ein normaler Einsatz für die Retter der Feuerwehr Himmelkron im Landkreis Kulmbach. Am Ende landete ein Einsatzfahrzeug der Wehr im Vorgarten eines Wohnhauses, mit der Schnauze gegen die Hauswand gepresst. Zuvor kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem Auto. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.

Feuerwehrfahrzeug kracht in Himmelkron gegen eine Hauswand

Auf Facebook fasst der Kommandant der Kollegen aus Bindlach, M. Neugebauer, den Einsatz am Montag, 19. September, zusammen. Ursprünglich wurde seine Wehr sowie die Helfer aus Himmelkron und Lanzendorf zu einem Gebäude mit Rauchentwicklung gerufen. Mit dabei ein HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) sowie ein MZF (Mehrzweckfahrzeug). Alle Wehren waren auf dem Weg nach Himmelkron, als es dort in einer schmalen Straße zu dem Unglück kam.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt. © Feuerwehr Bindlach

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn war das MZF unterwegs zum Einsatzort. In der Markgrafenstraße kam es an der Kreuzung zur Ringstraße zum Zusammenstoß. Das Einsatzfahrzeug hatte Vorfahrt, dennoch krachte seitlich ein Auto in das Gefährt. Durch die Wucht des Aufpralls kam das MZF von der Straße ab und durchbrach einen Gartenzaun. Anschließend landet es mit der Front an einer Hauswand.

Fünf Verletzte nach Zusammenstoß mit Feuerwehrfahrzeug

Bei dem Crash wurden die vier Insassen des Feuerwehrfahrzeugs sowie der Fahrer des Unglückswagens leicht verletzt. Alle Unfallopfer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und versorgt. Der Kommandant schreibt auf Facebook: „Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück.“ Die Fahrzeuge erlitten allerdings einen Totalschaden. „Aber Blech und Plastik kann man ja bekanntlich ersetzen“, schreibt der Chef der Bindlacher Feuerwehr.

Der ursprüngliche Brandeinsatz konnte währenddessen von den Kollegen erfolgreich abgeschlossen werden, heißt es weiter. Es handelte sich tatsächlich um Rauchentwicklung und Brandgeruch in einem Gebäude. Der Kommandant bedankte sich auch noch bei allen Beteiligten für die Hilfe. „Hierfür gilt euch der größte Respekt.“ (tel)