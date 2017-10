Feuerwehr findet tote Frau nach Brand in Souterrain-Wohnung

Die Feuerwehr hat nach einem Brand im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm eine Leiche in einer Souterrain-Wohnung gefunden. Es handelt sich um eine Frau.

Geisenfeld - Nach einem Brand in einer Souterrain-Wohnung in Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist eine tote Frau gefunden worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung aus, wie die Polizei mitteilte.

Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Zum Alter der Frau und zur Ursache des Brandes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

