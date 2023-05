Turbine zieht Mutter und mehrere Baby-Schwäne in die Tiefe – Feuerwehr kann noch vier Küken retten

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr Bamberg rettete am Montag vier Schwanenküken vor einer Turbine in der Regnitz. Das Muttertier und weitere Küken sog die Turbine noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ein.

Bamberg – Eine Schwanenfamilie mit mehreren Jungtieren drohte am Montagnachmittag (15. Mai) in eine Turbine an der Oberen Mühlbrücke in Bamberg zu geraten. Laut einer Augenzeugin zog die Turbine das Muttertier und mehrere der Küken unter die Wasseroberfläche. Die Feuerwehr Bamberg und Wasserschutzpolizei rückten an, um die vier Küken zu retten, die sich noch vor der Turbine befanden und sichtlich erschöpft waren.

Die Feuerwehr Bamberg rettete vier Schwanenküken vor einer Turbine. © NEWS5 / Merzbach

Vier Küken gerettet: Ohne Eltern im Tierheim versorgt

Die Feuerwehr stellte sich am Ufer der Regnitz hin und nutzte Kescher, um die Küken vor der Turbine zu retten. Die Einsatzkräfte trieben die Jungtiere flussaufwärts und holten sie an der Don Bosco Fähre aus dem Wasser. Trocken und in Sicherheit brachte die Wasserschutzpolizei die Küken in ein Tierheim, wo sie versorgt werden.

„Das sind natürlich die schönen Einsätze, wenn man sagen kann, man hat vier junge Schwäne gerettet“, sagte Elmar Mackert, Leiter der Wasserschutzpolizei in Bamberg. Die Einsatzkräfte konnten die Eltern und Jungtiere, welche die Turbine aufsaugte, nicht finden und ihr Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt.

