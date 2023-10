Feuerwehrfahrzeug verunglückt bei Übungsfahrt: Sieben Verletzte bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Das Löschfahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Sieben Insassen kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Wallerfing - Am Samstagabend (30. September) ereignete sich in Wallerfing, Landkreis Deggendorf, gegen 17.05 Uhr ein Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Löschfahrzeug der Feuerwehr verunglückt bei Übung: Acht Personen verletzt

„Zur Unfallzeit befuhr ein 32-jähriger Feuerwehrangehöriger mit seinem Einsatzfahrzeug, im Rahmen einer Alarmübung der Brandschutzwoche, die Kreisstraße von Neusling in Richtung Oberviehhausen“, heißt es in der Pressemitteilung. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Einsatzfahrzeug nach rechts auf das Bankett und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kippte das Löschfahrzeug, das mit insgesamt acht Personen besetzt war, um und kam auf der linken Fahrzeugseite in einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Sieben der acht Feuerwehrleute im Wagen im Alter zwischen 17 und 47 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Feuerwehrfahrzeug entstand jedoch Totalschaden im Wert von circa 350.000 Euro.

Acht Rettungswagen und ein Hubschrauber nach Unfall von Feuerwehrfahrzeug vor Ort

An der Übung nahmen zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung teil. Zusätzlich waren acht Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Feuerwehrfahrzeugs wurde die betroffene Kreisstraße komplett gesperrt, und die eingesetzten Feuerwehren leiteten den Verkehr um. (kam)

