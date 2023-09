Flammen schlagen aus Dachstuhl – Einsatzkräfte rücken mitten in der Nacht aus

Von: Katarina Amtmann

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, dann schlugen Flammen aus dem Dachstuhl: Mitten in der Nacht rückten die Einsatzkräfte in Oberfranken aus.

München – Bei einem Dachstuhlbrand in Oberfranken ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Gundelsheim (Landkreis Bamberg) laut einem Polizeisprecher aber niemand. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag, 21. September, ausgebrochen.

In Gundelsheim sind Flammen aus einem Wohnhaus geschlagen. © NEWS5 / Merzbach

Dachstuhlbrand in Gundelsheim bei Bamberg – Hoher Sachschaden

Zur Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. Den Angaben zufolge soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Der Schaden liegt bei ungefähr 150.000 Euro. (kam/dpa)

