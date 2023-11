Flexibilität im Studium: Bayerns Hochschulen hinken hinterher

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Bayerns Hochschulen bieten wenig Flexibilität im Studium. Nur fünf Prozent der Studierenden sind in Teilzeit eingeschrieben.

München – An den Hochschulen in Bayern absolvieren etwa fünf Prozent aller jungen Leute ein Teilzeitstudium. Dies geht aus einer Umfrage des CHE Zentrums für Hochschulentwicklung hervor, die am Donnerstag, dem 2. November, in Gütersloh präsentiert wurde.

Weniger Personen in Bayern studieren in Teilzeit als im Vorjahr (Symbolbild). © IMAGO/Zoonar.com/Matej Kastelic

Weniger Teilzeitstudenten in Bayern als im Vorjahr: Hamburg liegt vorne

Laut der Umfrage betrug der Anteil der Teilzeitstudierenden im Freistaat im Wintersemester 2022/23 gerade mal 4,7 Prozent und lag damit etwas unter dem Wert des Vorjahres (4,9 Prozent). Im Vergleich auf Bundesebene befindet sich Bayern damit laut den Angaben im Mittelfeld. Den höchsten Anteil an Teilzeitstudierenden hat laut der Analyse Hamburg mit 21,8 Prozent. Der niedrigste Anteil hat das Saarland mit 0,6 Prozent. In Bayerns Nachbarland Baden-Württemberg studieren 2,3 Prozent in Teilzeit.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Aus der Perspektive des CHE Zentrums zeigt die Analyse, dass es immer noch an zeitlich flexiblen Studiengängen an staatlichen Hochschulen mangelt, die von Studierenden pragmatisch und unkompliziert genutzt werden können. Hinzu kommt eine Finanzierungslücke bei der Studienförderung. „Wer seinen Anspruch auf BAföG nicht verlieren möchte, darf bislang ohnehin nicht offiziell in Teilzeit studieren“, teilte das CHE Zentrum mit.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.