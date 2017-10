Ausgerechnet am Obersalzberg! 500-Kilo-Fliegerbombe gefunden 

Berchtesgaden - Fund aus dem Zweiten Weltkrieg: Bei Grabungsarbeiten wurde am Dienstag eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden und anschließend entschärft.

Am späten Dienstagnachmittag konnte die Bombe entschärft werden. Die Maßnahme dauerte lediglich eine halbe Stunde, wie BGLand24.de* berichtet. Die Entschärfung des fast „fabrikneuen“ Sprengkörpers gestaltete sich problemlos. Die Bombe wurde tief im Erdreich gut konserviert.

Am Obersalzberg, dem ehemaligen Feriendomizil des Reichskanzlers Adolf Hitler, befindet sich ein NS-Dokumentationszentrum. Kurz vor Kriegsende, am 25. April 1945, warfen Kampfflieger der Royal Air Force fast 1.300 Bomben über dem Obersalzberg ab. Sämtliche Gebäude des Führersperrgebiets wurden beschädigt. Danach wurden sie von abziehenden SS-Wachtruppen in Brand gesetzt.

+ Das NS-Dokumentationszentrum am Obersalzberg © dpa



