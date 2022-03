Tragisches Bergunglück in Oberbayern: Drei junge Wanderer stürzen in den Tod - Begleiterin muss alles mit ansehen

Von: Katharina Haase

Bergwacht Rettungshubschrauber (Symbolbild) © BRK BGL/Markus Leitner

An der Maiwand in Oberbayern ist es zu einem tragischen Bergunglück gekommen. Drei Menschen starben. Eine vierte Begleiterin erlitt einen Schock.

Flintsbach am Inn - Gleich drei Wanderer sind bei einem tragischen Bergunglück bei Flintsbach am Inn im Landkreis Rosenheim ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am späten Samstagnachmittag, 12. März, an der Maiwand.

Bei den Toten soll es sich um ein Pärchen aus dem Landkreis Regensburg im Alter von 35 und 44 Jahren sowie einen 35-jährigen Mann aus dem Raum Straubing handeln. Gemeinsam mit einer vierten Begleiterin waren die Verunglückten am späten Nachmittag im Bereich der Hohen Asten im Gemeindebereich Flintsbach am Inn unterwegs.

Tragisches Bergunglück an der Maiwand: Drei Menschen stürzen in den Tod

Die Gruppe wollte im Anschluss über die Maiwand und den Maigraben ins Tal absteigen. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzten alle drei gemeinsam und an der nahezu gleichen Stelle plötzlich ab.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Flintsbach/Maiwand: Tragisches Bergunglück - drei Wanderer tot

Die vierte Wanderin musste den Absturz ihrer drei Begleiter mit ansehen, schaffte es jedoch, einen Notruf abzusetzen. Insgesamt zwanzig Einsatzkräfte der Bergwacht Brannenburg, darunter auch ein Arzt und drei Rettungssanitäter, konnten jedoch bei Eintreffen vor Ort nur noch den Tod der drei Abgestürzten feststellen. Die vierte Wanderin erlitt einen Schock und musste nach Bergung durch die Einsatzkräfte von einem Seelsorger-Team betreut werden. Drei Helikopter kamen zum Einsatz.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang werden von einem Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe Rosenheim geführt.