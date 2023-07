Fränkischer Immobilien-Star warnt vor Investitionen in Deutschland – und setzt sich nach Dubai ab

Von: Nikolas Pelke

Gefragter Bestseller-Autor und erfolgreicher Immobilien-Millionär: Florian Roski ist nur noch im Sommer in Nürnberg anzutreffen. © Nikolas Pelke

Mit Immobilien hat es der 48-jährige Nürnberger in kurzer Zeit zum Selfmade-Millionär und Bestseller-Autor gebracht. In seiner Heimat sieht Florian Roski derzeit nur Gefahren und keine Chancen.

Nürnberg - „Wer aktuell nicht verliert, hat in der Zukunft schon gewonnen“, sagt Florian Roski, Autor von Bestsellerbüchern wie „Das 1x1 des Immobilien Millionärs“, und warnt davor, aktuell in Deutschland in Immobilien zu investieren. Schließlich würde die Regierung in Berlin fleißig Vorschriften verschärfen und Staatsquoten erhöhen. Diese „Wohltaten“ würden den Menschen nicht nur die Motivation rauben und die Leistungsbereitschaft killen. Die Folge: Für den arbeitenden Teil der Bevölkerung würden durch steigende Steuern am Monatsende immer weniger in der Geldbörse übrig bleiben.

Fränkischer Immobilien-Guru rät Investoren zur Flucht ins Ausland

„Das Geld wandert immer von den Ungeduldigen zu den Geduldigen“, lautet der aktuelle Tipp des Autors und Millionärs. Heißt im Klartext für den promovierten Kaufmann: Jetzt einfach mal abwarten und schauen, was (noch) passiert.

Macht derzeit lieber Geschäfte in Dubai: Florian Roski. © Florian Roski

Aktuell hat es sich Roski beruflich zur Aufgabe gemacht, die deutschen Sparer vor den Folgen der wachsenden Inflation und den galoppierenden Zinsen zu warnen. Die seiner Meinung nach immer verzweifelteren Landsleute mit den schrumpfenden Sparbüchern fordert er zu dem Schritt auf, ihm ins Ausland zu folgen. „Im Herbst bin ich jetzt auf Zypern und im Winter in Dubai.“ Dort würde noch Freiheit für Unternehmer herrschen. Und keine zentralplanwirtschaftliche Umweltpolitik mit humanitärem Sendungsbewusstsein. Außerdem sei das Wetter besser und Erkältungen passé. Lediglich im Sommer kommt der frischgebackene Teilzeit-Nürnberger noch in die alte Heimat an die Pegnitz wegen der relativ kühlen Temperaturen zurück.

Vision für grünes Jobwunder fehlt

Mit wachsenden Sorgen denkt Roski derzeit an Deutschland. Der Ampelkoalition in Berlin würde eine Vision für gut bezahlte, grüne Arbeitsplätze fehlen. Roski hat selbst ganz klein angefangen. Den ersten Immobilien-Deal – eine kleine Studentenbude in Nürnberg – hatte sich Roski praktisch noch vom Mund absparen müssen. Auch danach hat er nicht auf großem Fuß gelebt, sondern den Verdienst des Vollzeitjobs als Manager in der Automobilbranche mit den vielen Überstunden und mit Geduld, Fleiß und Mut über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg langfristig in immer weitere Wohnungskäufe investiert.

„Ich wollte schon immer frei und unabhängig sein.“ Heute sei er dankbar dafür, dass der Erfolg nicht über Nacht und nicht ohne Schweiß gekommen sei. Ansonsten wäre ihm wohl das wichtige Gefühl für den kleinen Cent verloren gegangen.

Wachsende Armut, wachsender Extremismus?

Aufregen könne er sich, dass an der Spree der Bezug zur Realität offensichtlich verloren gegangen sei, wenn von Ministern schon Unsummen für Stylisten und Fotografen ausgegeben werden. Die Folgen dieser Politik seien nicht nur für den Wohlstand jedes Einzelnen verheerend.

Bücher sind heute mehr wert als Doktortitel, sagt der promovierte Kaufmann und Hochschuldozent aus Nürnberg. © Education Punk

Auch die Demokratie selbst könne durch wachsende Abgabenlast und zunehmende Firmenpleiten in Gefahr geraten. „Die Leute wissen bald nicht mehr, wen sie wählen sollen.“ Sorgen bereiten Roski die steigenden Wahlaussichten der extremeren Parteien, die durch eine frustrierte und verarmte Bevölkerung an die Spitze gespült werden könnten.

Roski sucht das Glück in der Ferne

Sich von diesen frustrierenden Entwicklungen distanzierend, habe Roski daher im Ausland nach neuen Chancen gesucht, um einfach wieder in Frieden und selbstbestimmter leben zu können. Der Staat müsse sich endlich gesundschrumpfen und wieder zurücknehmen, findet Roski, der mit seiner Nürnberger Wirtschaftssozietät „four-quarters“ schon über 500 Gründern beim Sprung in die Selbstständigkeit geholfen hat. „Ohne Freiheit gibt es kein Unternehmertum“, lautet seine aktuelle Erkenntnis.

