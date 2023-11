Flucht endet im Tierheim: Entlaufener Hund nach Polizeiaktion in Passau gefunden

Polizei findet Drogen im Auto

Ein aggressiver Hund, der während einer Polizeiaktion in Passau entkam, ist wieder eingefangen. Sein Besitzer sitzt nun hinter Gittern.

Passau – Ein gefährlicher Hund, der während einer Polizeijagd auf einen Autofahrer entkommen konnte, ist wieder aufgespürt worden. Bei einer Suchaktion entdeckten eine Tierheimmitarbeiterin, ein Polizeihundeführer und eine Polizeipatrouille den Hund am Mittwochnachmittag in der Innenstadt von Passau, wie die Polizei am Donnerstag, dem 2. November, bekannt gab. Der Hund wurde zur weiteren Betreuung in ein Tierheim gebracht.

+ Bei besagtem Tier handelte es sich um einen weißen Hund (Symbolbild). © IMAGO/Ilya Naymushin

Polizei schoss auf Hund: Drogen im Auto gefunden

Das Tier war am Sonntag, dem 22. Oktober, verschwunden, während die Polizei einen Autofahrer jagte, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 45-jährige Mann weigerte sich, bei einer Polizeikontrolle anzuhalten und fuhr in Richtung Stadtzentrum.

Bei der Verhaftung hatte der Mann laut Polizeibericht einen großen, weißen Hund dabei, der ein aggressives Verhalten zeigte. Ein Polizist feuerte auf das Tier, um es zu stoppen. Es gelang ihm jedoch, unverletzt zu fliehen. Der Mann, in dessen Auto Drogen entdeckt wurden, verhaftete die Polizei.

