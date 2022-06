Mann an Münchner Flughafen verhaftet: Regensburger muss „Reiseziel etwas anpassen“

Von: Katarina Amtmann

Bundespolizisten am Münchner Airport nehmen fast täglich mehrere mit Haftbefehlen gesuchte Reisende fest und führen diese der Strafverfolgung zu. © Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen gesuchten Mann festgenommen - und darüber in einer humorvoll geschriebenen Pressemitteilung berichtet.

Regensburg/München - Die Bundespolizei hat einen gesuchten Mann aus Regensburg am Flughafen München verhaftet - und darüber in einer Pressemitteilung humorvoll berichtet.

„Die Pferde mit ihm durchgegangen“: Polizei verhaftet Regensburger an Münchner Flughafen

„Anscheinend sind vor gut eineinhalb Jahren auf der Autobahn zwischen Nürnberg und Regensburg sprichwörtlich die Pferde mit ihm durchgegangen“, heißt es da. Die Justiz in der Oberpfalz habe den heute 30-Jährigen etwa ein Jahr danach - also im November 2021 - wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilt. Der Verurteilte habe dem Richterspruch „bis dato offenbar nicht den nötigen Ernst beigemessen“, schreibt die Polizei weiter.

Münchner Flughafen: „Bewegungsfreiheit aufgrund staatlich gesicherter Unterbringung etwas stärker eingeschränkt“

Ganz im Gegenteil zu den Bundespolizisten am Münchner Flughafen: Nachdem die Beamten den Raser am Donnerstag (2. Juni) „sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen haben, wird dieser nun die nächsten 180 Tage kein Fahrzeug mehr bewegen. Auch wird seine allgemeine Bewegungsfreiheit aufgrund staatlich gesicherter Unterbringung etwas stärker eingeschränkt sein“, ist in der humorvollen Pressemitteilung zu lesen.

Bei der Einreisekontrolle des Fluges aus Belgrad haben Bundespolizisten demnach den Haftbefehl, der auf den gebürtigen Nürnberger ausgestellt war, entdeckt.

Flughafen München: Verhafteter Regensburger muss „Reiseziel etwas anpassen“

„Die Staatsanwaltschaft Regensburg suchte seit etwa zwei Wochen mit Vollstreckungshaftbefehl nach dem Raser, weil er der Justiz in der Donaustadt nach einer Verurteilung aus dem Vorjahr wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen knapp 33.000 Euro oder 180 Tage Haft schuldig geblieben war“, so die Beamten weiter. Sie nahmen den jungen Mann mit zur Wache.

„Diese konnte der vermutliche Speed-Junkie aufgrund mangelnder Zahlungsfähigkeit allerdings nur auf dem Rücksitz eines Polizei-Bullis wieder verlassen. Zudem musste er sein Reiseziel etwas anpassen. Statt zu seinem Wohnort an die Donau ging es für die nächsten sechs Monate in eine staatliche Unterkunft an die Isar“, schreiben die Beamten abschließend. (kam)

