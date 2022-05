Nürnberger Airport will energieautark werden – der Strombedarf wächst aber unaufhörlich

Von: Nikolas Pelke

Auf dem Dach des neuen Parkhauses am Nürnberger Flughafen werden aktuell bereits über zweitausend Solarmodule neu verlegt. © Nikolas Pelke

Elektroautos, Flugtaxis und Putin: Der Nürnberger Flughafen will schnell energieautark werden und will den Ausbau des Solarstroms massiv vorantreiben.

Nürnberg – Der Strom fließt, die Uhr tickt: Mit aller Macht will der Nürnberger Flughafen den Ausbau der Solarenergie jetzt voranbringen. „Wir wollen möglichst schnell energieautark werden“, bringt Klaus Dotzauer, Finanzchef beim Nürnberger Flughafen und Geschäftsführer der hauseigenen Service- und Energiesparte, den aktuellen Plan auf den Punkt.

Klaus Dotzauer will den Nürnberger Airport möglichst schnell mit eigenem Solarstrom versorgen können. © Nikolas Pelke

Flughafen Nürnberg: Solaranlagen auf dem Parkdeck und auf Freiflächen

Auf dem Dach des neuen Parkhauses ist der Nürnberger Flughafen bereits dabei, neue Solaranlagen aufzubauen. Weil die Module auf dem Oberdeck des Parkhauses bei weitem nicht ausreichen, nimmt der Flughafen jetzt auch noch Freiflächen neben der Rollbahn ins Visier. Möglichst bald sollen auf vier Hektar großen Erweiterungsflächen im Südwesten des Areals neue Solarparks für noch mehr Energiesicherheit sorgen. Der auch bei Spaziergängern beliebte renaturierte „Bucher Landgraben“ soll nicht angetastet werden.

Rund um die Landebahn verfügt der Nürnberger Airport noch über eigene Freiflächen, die für neue Solaranlagen genutzt werden könnten. Der renaturierte „Bucher Landgraben“ (Foto) soll von den Plänen unberührt bleiben. © Nikolas Pelke

Knapp 4,8 Millionen Kilowattstunden könnte in Sichtweite des Towers bald selbst produziert werden. Zumindest von März bis September wäre der Nürnberger Flughafen damit energieautark. Mit dem Sonnenstrom könnte der Dürer-Airport dann nicht nur den kompletten Tagesbedarf decken, sondern würde auch noch über ausreichende Reserven zur Befüllung von entsprechenden Speicherkapazitäten verfügen.

Nürnberg Airport befürchtet drohenden Stromengpass

Dotzauer fragt sich vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, ob „bald überhaupt noch genügend Strom für unseren Bedarf im Netz vorhanden“ sei. Er und seine Kollegen vom Nürnberger Flughafen machen sich mittlerweile nicht „nur“ Sorgen wegen den aktuell „komplett verrückt“ spielenden Strompreisen. Letztere seien nicht längst nicht mehr das Hauptproblem. „Selbst wenn wir den teuren Strom bezahlen können, bleibt fraglich, ob bald überhaupt noch genug Strom für uns vorhanden ist“, sagt Dotzauer.

Der Stromhunger ist trotz aller Einsparbemühungen wie der Wechsel auf LED-Beleuchtung oder die energetische Gebäudesanierung immer noch gewaltig. Stolze 20 Millionen Kilowattstunden benötigt der Nürnberger Flughafen, um alle Rädchen rund um die Uhr am Laufen halten zu können.

Bereits Ende Juli soll das Parkhaus-Dach bereits Strom liefern. © Nikolas Pelke

„Das ist unsere Strombedarfsprognose“, sagt Dotzauer und legt ein offensichtlich relativ brisantes Strategiepapier auf den Tisch. „Wenn hier bald überall die E-Autos herumrollen und ab 2025 auch noch die elektrischen Flugtaxis abheben – dann brauchen wir so viel Strom“, sagt Dotzauer und tippt mit dem Finger auf den Verlauf einer Kurve, die in beeindruckenden Sprüngen bereits ab 2026 die 30-Millionen-Marke übersteigt. Ab 2029 werden sogar die relativ schwindelerregenden Höhen von weit über 35 Millionen Kilowattstunden erreicht.

Flughafen Nürnberg: Über 2000 neue Solar-Module reichen noch nicht

Hinter den Kulissen hätten seine Mitarbeiter bereits alle verfügbaren Dächer untersucht, um den Ausbau des Solarstroms vorantreiben zu können. Auf dem Dach des neuen Parkhauses würden aktuell bereits 2073 Module mit jeweils 405 Watt aufgebaut. „Hier wollen wir im Juli fertig sein und dann gleich loslegen“, sagt Dotzauer zwischen dem leuchtenden Meer aus fabrikneuen Solarpaneelen auf dem Dach des Parkhauses.

Klaus Dotzauer und Günter Kauper (von links) zwischen den neuen Solarpanelen auf dem Oberdeck des neuen Parkhauses am Nürnberger Flughafen. © Nikolas Pelke

Das Problem: Die viertausend Quadratmeter auf dem sonnenverwöhnten Oberdeck des neuen Parkhauses reichen mit einer Jahresstromerzeugung in Höhe von etwas mehr als 800.000 Kilowattstunden für den gewaltigen Stromhunger nicht aus. Andere Dächer stünden aus verschiedenen Gründen dummerweise nicht zur Verfügung. Direkt neben der Rollbahn sei zwar viel Platz. Dort dürften aber keine spiegelnden Hindernisse im Hinblick auf die Flugsicherheit aufgebaut werden.

Daher nehme der Flughafen jetzt die Grundstücke am südwestlichen Ende des riesigen Areals ins Visier. Derzeit würden die vier Hektar großen Flächen nur extensiv, sprich kaum landwirtschaftlich bewirtschaftet. Mit der politischen Ebene sei der neue „Strom-Plan“ bereits abgestimmt worden, heißt es in den Unterlagen. Die Zeit scheint zu drängen. Der Dürer-Airport will offensichtlich möglichst bald selbst den Stromstecker in der Hand halten können.

Die Corona-Pandemie scheint überwunden zu sein. Deshalb rechnet der Nürnberger Flughafen jetzt auch mit einem steilen Anstieg der Passagierzahlen. Dafür wurden auch neue Routen zu beliebten Urlaubszielen der Deutschen ins Portfolio aufgenommen.