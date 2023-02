Bayer erfand vor 30 Jahren Namen der „Eurowings“-Airline - und erzählt jetzt, wieviel Mark er dafür bekam

Von: Lucas Sauter-Orengo

Günter Mayer aus Fürth. © Airport Nürnberg

Seit 30 Jahren fliegt die Lufthansa-Tochter „Eurowings“ dutzende Länder an. Was kaum einer weiß: Ein Fürther erfand vor drei Jahrzehnten auf kuriose Art und Weise den Namen der Airline.

Flughafen Nürnberg - Mehr als 140 Ziele in 50 Ländern stehen mittlerweile auf dem Flugplan. Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus dem Zusammenschluss des Nürnberger Flugdienstes (NFD) und der Dortmunder Reise- und Industrieflug (RFG) entstand am 1. Februar 1993 die heutige Eurowings, seit 2011 ist die Airline eine Tochter der Lufthansa. Was kaum einer weiß: Ein 53-jähriger Fürther hat einen wesentlichen Teil zur Geschichte der Fluggesellschaft beigetragen, wie der Nürnberger Airport jetzt berichtet.

Lufthansa-Tochter „Eurowings“: Ein Fürther erfand vor 30 Jahren den Namen der Airline

Günter Mayer arbeitet mittlerweile bei der Flugzeugeinsatzsteuerung der Lufthansa in München. Vor 30 Jahren war der 53-Jährige jedoch bei der noch jungen Eurowings als Fluggerätmechaniker beschäftigt. Damals trug die junge Airline noch nicht ihren jetzigen Namen, weshalb es zu einem Aufruf kam. „Es gab damals einen Aufruf an die Belegschaft, sich einen passenden Namen auszudenken“, erinnert sich Mayer. „Ich habe das englische Wort für Flügel, Wings, mit dem europaweiten Streckennetz kombiniert. So entstand Eurowings.“ Ein Flugkapitän hatte den gleichen Einfall. Beide bekamen für ihre Idee eine Prämie in Höhe von 500 Mark – umgerechnet rund 256 Euro.

Airline „Eurowings“: So erfand ein Bayer den Namen der Airline

Mayer gibt gegenüber dem Franken-Airport zu, dass er durchaus „stolz“ sei, Namensgeber der Lufthansa-Tochter zu sein. Er blickt jedoch auch mit Wehmut auf den Lauf der Dinge, nachdem die Flotte am Alfred-Dürer-Airport eingestellt wurde, dem ursprünglichen Heimatflughafen der Eurowings.

Trotzdem zieht es Mayer regelmäßig an den Nürnberger Flughafen, besonders als „Spotter“, wenn er startende und landende Maschinen mit seiner Kamera festhält. Auch als Guide ist Meyer noch oft an „seinem“ Airport, wenn er auf Bustouren spannende Geschichten zum Besten gibt.

