Neue Flugrouten in Nürnberg: Comeback der Party-Inseln

Von: Thomas Eldersch

Ab in den Süden: Vom Nürnberger Flughafen aus starten jetzt auch Flieger in Richtung Balearen - in dem Fall Ibiza. © Katharina Ostertag / Airport Nürnberg/Clara Margais/dpa

Der Reise auf Deutschlands Lieblingsferieninseln Mallorca und Ibiza von Nürnberg aus steht nichts mehr im Weg. Airport stellt neue Flugrouten vor.

Nürnberg - Nach den Ferien ist vor den Ferien. Auch wenn die Osterwochen bereits Geschichte sind, stehen bald Pfingsten und wenig später auch die Sommerferien vor der Tür. Und endlich kann man nach fast überstandener Corona-Pandemie wieder frei reisen. Passend dazu gibt es jetzt auch neue Flugrouten am Flughafen Nürnberg auf des Deutschen liebste Ferieninseln.

Flughafen Nürnberg: Condor fliegt jetzt wieder nach Mallorca

Mit Condor ist einer der beliebtesten Ferienflieger zurück am Nürnberger Flughafen. Pünktlich zum Osterferienstart ging es los, heißt es in einer Pressemitteilung des Albrecht-Dürer-Airports. „Willkommen zurück, Condor!“, hieß die Fluggesellschaft Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe willkommen. Rund 50 Flugzeuge hat Condor am Standort Nürnberg stationiert. In Nürnberg ist Condor mit Unterbrechungen bereits seit den 1970er-Jahren vertreten und setzte von hier aus sogar die legendären Condor-Boeings 747-Jumbojets „Max“ und „Moritz“ ein.

Durch die Rückkehr des Ferienfliegers wurde die Flotte an Flugzeugen, welche die Partyinsel schlechthin - Mallorca - ansteuern, noch einmal aufgestockt. Nachdem Ryanair jetzt auch seine Zelte in Nürnberg aufgeschlagen hat, wächst die Fliegerfamilie immer weiter an. „Mit Ryanair, Eurowings, Corendon und jetzt Condor gehen gleich vier Fluggesellschaften an den Start und bieten zusammen eine Kapazität von rund einer halben Million Sitzplätzen für den Sommer 2022 an. In der Hochsaison ab Mitte Mai sind bis zu 46 Abflüge pro Woche geplant“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Flughafen München: Ab Sommer dreimal die Woche nach Ibiza

Die kleine Schwesterinsel von Mallorca - Ibiza - steht jetzt auch auf der Menükarte des Flughafens. Die Reisenden aus Nürnberg hätten die Destination bereits vermisst, heißt es vom Albrecht-Dürer-Airport. Der Wortlaut: „Jetzt bringt die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines die beliebte Balearen-Insel zurück in den Nürnberger Flugplan. Mallorcas kleine Schwesterinsel wird nun zweimal pro Woche angeflogen. Das freut nicht nur Partyhungrige, sondern auch Familien, die Entspannung am Strand suchen.“

Ab Juni wird das Angebot sogar noch weiter aufgestockt. Denn auch Ryanair steuert einen weiteren Flug bei. Ab dem 7. Juni fliegt die irische Fluggesellschaft ebenfalls nach Ibiza, sodass im Hochsommer drei Flieger pro Woche die Balearen-Insel ansteuern. (tel)