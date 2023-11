Football-Spiele der NFL künftig auch in Nürnberg? So stehen die Chancen aktuell

Von: Anna Liebelt

Bereits zum zweiten Mal hat die NFL in Deutschland eine Station eingelegt. Gibt es künftig auch Spiele im Nürnberger Max-Morlock-Stadion?

Nürnberg – Vor ausverkauften Rängen und jubelndem Publikum standen sich am Sonntag in Frankfurt die Super-Bowl-Gewinner der Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins gegenüber. Dabei entschieden die Chiefs das erst zweite reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden mit 21:14 für sich. Bereits kommende Woche treffen, ebenfalls in Frankfurt, die New England Partiots auf die Indianapolis Colts. Ganz zur Freude zahlreicher Fans.

Denn die NFL nimmt hierzulande immer mehr Fahrt auf. Nicht umsonst sind bereits für das kommende Jahr Saisonspiele in Deutschland geplant. Das bestätigte nun der deutsche NFL-Chef Alexander Steinfort dem Sportformat ran. Demnach soll der US-Sport 2024 wieder, wie zur Deutschlandpremiere 2022, in München stattfinden. Doch auch andere Austragungsorte stehen zur Debatte.

Football-Spiele der NFL künftig auch in Nürnberg? So stehen die Chancen aktuell

Grund dafür: Die National Football League sorgt auch in Deutschland für immer mehr Begeisterung. Nicht umsonst wollten nach Informationen von Sport Bild mehr als drei Millionen Menschen eines der knapp 48.000 Tickets für die NFL-Spiele in Frankfurt ergattern. Ganze 4,5 Millionen Geräte hätten sich dafür sogar registriert. Für den US-Sport eine absolute Neuheit. „Bereits im letzten Jahr hatten die US-Kollegen große Augen gemacht, wie groß die Ticketnachfrage in Deutschland war“, berichtet Steinfort bei ran.

Das Interesse am American Football in Deutschland wächst rasant. Womöglich können NFL-Fans schon bald im Max-Morlock-Stadion ihr Team anfeuern. © IMAGO/Kirby Lee

Die NFL bezifferte die Zahl der potenziellen Footballfans hierzulande zuletzt sogar auf 19 Millionen Menschen. Und der Trend macht sich nun bemerkbar: Wegen des wachsenden Interesses am American Football sollen künftig mehr Spiele in Deutschland ausgetragen werden. Über kurz oder lang bräuchte es dafür neben München und Frankfurt aber auch mehr Austragungsorte. Eine fränkische Stadt könnte sich ein solches Event sehr gut vorstellen.

Nürnberg: Max-Morlock-Stadion als Austragungsort der NFL würde Geld in Stadtkasse spülen

Erst vor Kurzem sorgte die Fürther FDP-Politikerin Gülden Hennemann mit ihrem Vorstoß für Aufsehen. Spätestens bis 2040 möchte sie laut nordbayern.de Spiele der National Football League nach Nürnberg holen. Und in der Tat, die Chancen dafür stehen nach Angaben der Stadt nicht schlecht.

Denn mit dem geplanten Umbau des Max-Morlock-Stadions in eine multifunktionale Arena, seien auch die NFL-Bedingungen gegeben, heißt es von Seiten der Stadt Nürnberg. Einen Haken hat die Sache allerdings: Der Stadtrat muss über den Vollumbau des Stadions erst noch entscheiden.

Fest steht jedoch: Die Austragung eines NFL-Saisonspiels in Franken wäre nicht nur für Fans, sondern vor allem für die Stadt Nürnberg ein lohnendes Geschäft. Allein mit dem ersten NFL-Spiel in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der Münchner Allianz-Arena im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Landeshauptstadt laut einer Studie rund 70 Millionen Euro. Auch in Frankfurt soll der US-Sport nun Millionen-Beträge in die Stadtkasse spülen.

Neuer Austragungsort der NFL in Franken? Bürgermeister und 1. FC Nürnberg positionieren sich

Wie nn.de berichtet, habe sich Bürgermeister Christian Vogel zum Thema American Football bereits erkundigt. Für ihn sei Nürnberg als Austragungsort von NFL-Spielen in jedem Fall eine Option. Eine Frage, die sich Vogel dabei allerdings stellt, ist deren Machbarkeit. „Ist es zum Beispiel realistisch, ein NFL-Spiel im neuen Stadion auszutragen, können wir unsere Planungen darauf ausrichten?“, betont er. Eine Machbarkeitsstudie soll nun Gewissheit schaffen.

Auch Stefan Heim, der Leiter der Stabsstelle Stadionentwicklung beim 1. FC Nürnberg, findet die Idee spannend. Laut ihm wären jedoch Spiele der „European League of Football“ (ELF) in Nürnberg eher denkbar. Denn für die NFL müsse dafür noch einiges umgebaut werden: Längeres Spielfeld, andere Tore, größere Kabinen. Bei der ELF könnten etwa die Munich Ravens, die ihre Heimspiele derzeit noch im Sportpark Unterhaching austragen, schon bald auch in Nürnberg auf den Rasen – zur Freude vieler footballbegeisterter Fans.

In der zuständigen Projektgruppe der Stadt werde nach Informationen der Nürnberger Nachrichten bereits geprüft, „wie wir andere Sportarten integrieren können“, erklärt der Bürgermeister.

