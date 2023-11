Unigebäude besprüht – Forderung der Letzten Generation: Auf die Straße gehen statt im Hörsaal sitzen

Von: Katarina Amtmann

Klimaaktivisten der Letzten Generation sprühten ein Universitätsgebäude in Erlangen an. © vifogra / Besold

In Bayern hatte es zuletzt mehrere solcher Aktionen gegeben, nun passierte es auch in Erlangen. Klimaaktivisten haben ein Unigebäude mit Farbe angesprüht.

Erlangen - Nach Passau, Würzburg und Regensburg hat es nun Erlangen getroffen. Klimaaktivisten haben dort ein Universitätsgebäude mit Farbe besprüht. Die Fassade der Universitätsbibliothek sei auf einer Fläche von drei mal vier Metern mit oranger Farbe beschmutzt worden, teilte die Polizei am Dienstag, 14. November, mit.

Letzte Generation in Erlangen: Klimaaktivisten besprühen Unigebäude mit Farbe

Zwei Verdächtige sind den Angaben zufolge festgenommen worden. Einer davon soll das Unigebäude am Vormittag mit einem umgebauten Feuerlöscher besprüht haben. Einen zweiten Verdächtigen konnte die Polizei nach eigenen Angaben daran hindern, einen weiteren Feuerlöscher einzusetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Aktion richtet sich an Studierende und Dozenten: Auf Straße gehen statt im Hörsaal sitzen

Die Gruppe Letzte Generation bekannte sich zu der Aktion in der fränkischen Stadt. Diese richte sich sowohl an Studierende als auch an Dozierende der Universität Erlangen-Nürnberg, teilte diese mit. Diese sollten angesichts der Klimakrise auf die Straße gehen und nicht im Hörsaal sitzen. (kam/dpa)

