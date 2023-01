„Jetzt ist es Zeit, loszulassen“: Fränkische Metzgerei schließt für immer

Von: Tanja Kipke

Mittelständische Betriebe kämpfen mit den aktuellen Krisen. Eine fränkische Metzgerei schließt ihre Türe für immer. Die Betreiber erklären ihre Beweggründe auf Facebook.

Zirndorf – „Wir sind nicht mehr die gleichen wie vor 10 Jahren. Die Welt ist nicht mehr die gleiche wie vor 10 Jahren“, heißt es auf einem Schild der Metzgerei Kehrstephan in Zirndorf (Landkreis Fürth). Seit einigen Tagen sind die Türen der Traditionsmetzgerei zu – und zwar für immer. Die Betreiber beschlossen, den familiengeführten Betrieb aufzugeben. Die Gründe für das Aus erklärten sie am Dienstag (4. Januar) auf ihrer Facebookseite.

Metzgerei in Zirndorf schließt für immer: „Wir haben zusammen gebuckelt bis zum umfallen“

„Unterm Strich ist es ganz einfach so: Unsere Senioren sind jetzt 72 und 65 Jahre alt“, heißt es in dem Post. Die Söhne wurden in den Betrieb praktisch „hinein geboren“ und genossen vom Koch, Metzger, Jäger und Fischer jegliche Ausbildungen. Alles, damit sie die „Wahnsinns Vorarbeit“ ihrer Eltern fortführen können. Allerdings sei es so: „Unser Beruf bekommt nicht den nötigen Nachwuchs, um einen reibungslosen Betriebsablauf führen zu können.“ Die Eltern würden ihnen zwar weiterhelfen, solange, „bis sie ins Grab hüpfen“, das wollen die Söhne aber verhindern.

„Die Zeiten ändern sich. Wir haben zusammen gebuckelt bis zum Umfallen. Mutter und Senior können einfach nicht mehr. Deshalb sollen sie ihr Leben genießen. Ausruhen, fröhlich sein, Zeit haben“, begründen die Söhne auf Facebook das aus. „Wer möchte offenen Auges seine Eltern arbeiten lassen bis zum Sensenmann? Wir nicht. Deshalb haben wir den Entschluss gefasst, Ende 2022 aufzuhören. Es war uns eine Ehre. Eine aufregende Zeit. Unser aller ganzes Leben, das wir investiert haben.“

Metzgerei Kehrstephan verabschiedet sich: „Jetzt ist es Zeit, loszulassen“

„Jetzt ist es Zeit, loszulassen.“ Die Familie freue sich auf ein neues Kapitel. Mit emotionalen Worten bedanken sich die Betreiber bei ihren langjährigen Kunden: „Allen, einfach allen, deren Weg sich in all den Jahren mit dem unseren gekreuzt hat: Danke“. Zahlreiche Menschen wünschen der Familie in den Kommentaren alles Gute und zeigen großes Verständnis für die Entscheidung, die Metzgerei aufzugeben.

Es ist einer von vielen Traditionsbetrieben, der in den letzten Wochen die Reißleine gezogen hat. Bei einigen sind die steigenden Energie- und Rohstoffpreise der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wegen 7000 Euro Mehrkosten im Monat beschloss die Metzgerei Bühler in Bamberg beispielsweise ihren Betrieb aufzugeben. Auch bei der Metzgerei Sauer in Forchheim war dies einer der Gründe, den Laden aufzugeben. (tkip)

