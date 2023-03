„Ständiges Auf und Ab“: Metzger muss Filiale schließen - Problem liegt auch bei Berufsschulen

Von: Carina Ottillinger

Die Metzgerei „Endres“ aus Forchheim muss seine Filiale in der Innenstadt schließen. Inhaber Matthias Endres sieht den Grund beim Personalmangel.

Forchheim – In der Nürnberger Straße in Forchheim schließt die Metzgerei „Endres“ zum 1. April. Die Filiale befindet sich seit sechs Jahren in der Innenstadt. „Es fehlt an Personal“, sagt Inhaber Matthias Endres gegenüber Merkur.de. Zudem fehlen Lehrlinge. Das liege auch an den Berufsschulen.

Neben dem Laden in der Innenstadt betreibt Endres noch weitere zwei Filialen – in Baiersdorf und im Forchheimer Stadtteil Buckenhofen. Seit etwa 15 Jahren ist der Metzger selbstständig.

Inhaber Matthias Endres klagt über fehlenden Nachwuchs. © Metzgerei Endres

Metzgerei-Aus: Wie so oft ist der Personalmangel der Grund für die Schließung

Die Filiale in der Nürnberger Straße hat er vor ungefähr sechs Jahren eröffnet. Jetzt muss er den Laden schließen. „Wie bei so vielen ist der Personalmangel schuld“, erklärt der Fleischermeister. „Schon lange fehlen uns genug Mitarbeiter. Wir haben für diese Filiale einfach keinen mehr gefunden.“

Metzgerei schließt: Der Anfahrtsweg zur Berufsschule ist einfach zu weit

Das Problem bei der Suche nach Fachkräften sei in den letzten Jahren immer dramatischer geworden. „Das zieht sich schon so lange“, sagt Endres. Vor allem bei den Lehrlingen herrscht Notstand. Keinen einzigen Azubi hat Mathias Endres im Moment. „Es ist schwer, noch jemanden für diesen Job zu begeistern“, sagt er gegenüber Merkur.de.

Einen weiteren Grund sieht er beim langen Schulweg. Immer weniger Lehrlinge bedeutet im Umkehrschluss weniger Metzgerklassen. Es sei ein grundsätzliches Problem, dass die Berufsschule früher noch in Forchheim war, dann in Bamberg und jetzt nur noch in Kulmbach. „Aus den ganzen Landkreisen müssen die Lehrlinge jetzt dorthin. Die Fahrerei ist vielen zu lange“, erklärt er gegenüber unserer Redaktion.

Lange glaubte Mathias Endres an den Standort. Verkürzte Öffnungszeiten sollten zunächst das Überleben sicherstellen: werktags bis 14 Uhr, samstags bis 13 Uhr. Doch auf Dauer war auch das keine Option. Denn kürzer ging es irgendwann nicht mehr. „Es war ein ständiges Auf und Ab, geht es noch oder geht es nicht mehr“, sagt Endres.

Am 31. März hat die Filiale in der Innenstadt zum letzten Mal geöffnet. © Metzgerei Endres

Die 23 Mitarbeiter arbeiten jetzt in den anderen Filialen mit

Insgesamt beschäftigt Endres 23 Mitarbeiter. Die meisten davon sind gelernte Metzger. „Bei sind auch Quereinsteiger willkommen“, sagt Endres gegenüber unserer Redaktion. „Die Arbeit hinter der Theke, im Verkauf oder im Partyservice kann jeder schnell lernen.“ Nur für die Wurstverarbeitung brauche es eine Schulung.

Vor drei Wochen entschloss sich der Metzgermeister endgültig dazu, die Filiale in der Forchheimer Innenstadt zu schließen. „Es geht einfach nicht mehr. Das Personal ist überarbeitet.“ Den Arbeitsplatz verliert jedoch keiner. Die Beschäftigten helfen jetzt in den anderen Filialen mit.

Eine Lösung für das Personalproblem kennt Matthias Endres nicht. Allerdings hat er erkannt, dass die Arbeitszeiten für die Personalgewinnung entscheidend sind. Die Metzgerei spezialisiert sich daher auf Partyservice und Mittagsküche. „Perfekt ist das nicht“, sagt Endres. „Aber wir fahren mit dieser Strategie ganz gut.“

