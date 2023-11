Schnee in vielen Teilen Bayerns: Winterdienst im Dauereinsatz

Von: Felix Herz

Auf 900 Meter Höhe verwandelte sich am Samstag der Regen in Oberfranken in Schneeflocken – und färbte die Landschaft in zauberhaftes Weiß.

Update vom 11. November, 19 Uhr: Nicht nur Franken und die Alpen durften sich am Samstag über Neuschnee freuen – auch die Landschaft rund um den Großen Arber, höchster Berg des Bayerischen Waldes, erstrahlte am Nachmittag in malerischem Weiß. Laut Vifogra fielen dort rund zehn Zentimeter Neuschnee, der Winterdienst ist im Dauereinsatz, um die Straßen wieder freizubekommen.

Auch die Landschaft am Großen Arber in Niederbayern verwandelte sich am Samstag in einen schneeweißen Zauber. Rund zehn Zentimeter Neuschnee sind dort gefallen. © vifogra / Hartl

Erstmeldung vom 11. November: Bischofsgrün – Während es am Wochenende im Rest von Bayern stürmt und regnet, war laut Vorhersage in den höheren Lagen auch Schnee möglich. Und tatsächlich: In Oberfranken gab es Schneefall. Meteorologisch und kalendarisch ist zwar noch Herbst, aber auf dem Schneeberg bei Bischofsgrün, Landkreis Wunsiedel, streckte der Winter schonmal seine weißen Fühler aus.

Der Schneeberg bei Bischofsgrün, im Landkreis Wunsiedel, machte am Samstag seinem Namen alle Ehre – und glänze in weißer Winterpracht. © NEWS5 / Merzbach

Winterlandschaft in Oberfranken – auf 900 Meter wird der Regen zu Schnee

Auf dem Schneeberg, dem höchsten Berg Frankens, verwandelte leichter Schneefall die Landschaft in weißen Winterzauber. Dabei halfen auch die Temperaturen – sie lagen tagsüber nur knapp über null Grad.

Allzu lange wird der Schnee jedoch nicht liegenbleiben: In den kommenden Tagen soll das Wetter schon wieder milder werden, die Temperaturen klettern demnach spätestens ab Montag auf über zehn Grad. Um die Schneelandschaft in Oberfranken zu genießen, sollten sich die Menschen als beeilen.

Ein Hauch von Winter in Oberfranken – Schneefall auch in den Alpen

Auch in den Alpen fiel am Samstag Neuschnee, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den gesamten Alpenraum bis Sonntag, 12. November, vor „leichtem Schneefall“ ab 1000 Meter Höhe. „In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht“, schreiben die Meteorologen. (fhz)

