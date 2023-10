Ranking zeigt: Die beliebteste Bäckerei Bayerns befindet sich in Franken

Von: Katarina Amtmann

In einem Voting wurden die besten Bäckereien Bayerns gesucht. Im Ranking dominiert Franken (Symbolbild). © IMAGO / Manfred Segerer

In Bayern gibt es viele gute Bäckereien. Die beste wurde jetzt in einem Voting ermittelt, Franken sticht in dem Ranking deutlich heraus.

München - Deutschland ohne gutes Brot: unvorstellbar. Deshalb hat das Falstaff-Magazin jetzt bei seinen Lesern nachgefragt, wo es das beste Brot und die leckersten süßen Teilchen gibt.

Die besten Bäckereien in Bayern im Ranking: Platz 1 geht nach Franken

„Dabei kommt es den meisten aber nicht nur auf ein breites Sortiment in der Lieblingsbäckerei an, sondern auch auf die Verwendung hochwertiger Zutaten, handwerkliche Tradition und Innovationsfreude“, heißt es dazu beim Falstaff-Magazin. Auf genau diese Faktoren würden auch die Sieger des Bäckereien-Votings setzen. Für jedes Bundesland gab es dazu eine Abstimmung - und das sind die Gewinner in Bayern.

Ranking der beliebtesten Bäckereien in Bayern

Bäckerei Konditorei Lang in Bayreuth (37 Prozent)

Der Beck (25 Prozent)

Freibäcker Arnd Erbel in Dachsbach (8 Prozent)

BrotHaus in Burgbernheim (8 Prozent)

Bäckerei Bergmeister in Rosenheim (6 Prozent)

Bäckerei Fuchs (6 Prozent)

Bäckerei Frank in Erlangen (3 Prozent)

Bäckerei Seel in Bamberg (3 Prozent)

Bäckerei Feiler in Coburg (3 Prozent)

Bäckerei Sproßmann in Schwabach (2 Prozent)

Falstaff-Voting zu den beliebtesten Bäckereien Erste Phase: Aufruf zur Nominierung der Betriebe über Homepage, Newsletter und Social Media Zweite Phase: Die zehn meistgenannten Bäckereien pro Bundesland haben es ins Voting geschafft. Zwei Wochen lang konnte man alle 24 Stunden für seinen Favoriten abstimmen

