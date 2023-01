Frau bringt Baby selbstständig in ihrer Wohnung zur Welt – mit Geburtshilfe per Telefon

Von: Tanja Kipke

Als sie allein in der Wohnung war, setzten ihre Wehen ein. In Augsburg brachte eine Frau ihr Baby selbstständig zur Welt – mit der Hilfe eines Feuerwehr-Mitarbeiters per Telefon.

Augsburg – Eine Frau aus Augsburg hat sich ihre Geburt wohl etwas anders vorgestellt. Der Notruf ging bei der Integrierten Leitstelle um 2.45 Uhr am 3. Januar ein. Die hochschwangere Frau hatte in sehr kurzem Abstand starke Wehen, sie befand sich in der 40. Schwangerschaftswoche. Wie die Augsburger Feuerwehr berichtet, sei sie allein in ihrer Wohnung gewesen. Der Feuerwehr-Mitarbeiter, der den Notruf entgegengenommen hatte, schickte sofort einen Rettungswagen.

Geburt alleine in der eigenen Wohnung: „Das Mädchen kam gesund ins Krankenhaus“

Der Mann ist Notfallsanitäter und selbst auch Vater und konnte der Frau per Telefon wichtige Anweisungen geben. „Noch während des Notrufgesprächs kam das Kind auf die Welt“, so die Feuerwehr. Der Mitarbeiter in der Leitstelle habe am Telefon als Erster gratuliert, nachdem das Kind geschrien hatte. Dann sei auch schon der Notarzt vor Ort gewesen, berichtete Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel. „Das Mädchen wurde untersucht und gesund ins Krankenhaus gebracht.“

In der Silvesternacht bekam eine werdende Mutter ebenfalls überraschend Wehen. Mitten im Silvesterfeuerwerk musste sich das Paar durch den Neujahrstrubel den Weg zur Klinik bahnen. Gut, dass die Polizei zur Stelle war und ihnen dabei half. (tkip/dpa)

