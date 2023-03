„Kritischer Zustand“: Frau entdeckt ausgesetztes Baby in Bayern – Polizei sucht Zeugen

Von: Tanja Kipke

Teilen

Eine Frau fand in Rosenheim einen neugeborenen Säugling in der Nähe eines Hotels. Das unterkühlte Baby kam in ein Krankenhaus, die Polizei sucht nach Zeugen.

Rosenheim – Im Stadtgebiet Rosenheim fand eine Zeugin am Donnerstagmorgen (9. März) ein neugeborenes Baby. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Der Säugling habe sich laut Polizei in einem kritischen Gesundheitszustand befunden und kam daher sofort in eine Klinik. Es habe Lebensgefahr bestanden.

Baby in Rosenheim ausgesetzt: Polizei bittet um Hinweise

„Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass durch ärztliche Maßnahmen der Gesundheitszustand des Säuglings stabilisiert werden konnte und keine Lebensgefahr mehr besteht“, teilt die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass das Baby kurz bevor es die Zeugin fand, dort abgelegt wurde. Noch vor Ort übernahm die Kripo die Ermittlungen, unter anderem seien Spuren gesichert worden.

Zahlreiche Streifen fahndeten umgehend nach der möglichen Kindsmutter. Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 08031/200-0:

Sind jemandem Personen vor oder nach der Auffindezeit im näheren Umfeld des Auffindeortes aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? (Bahnhofsstraße Rosenheim)

Wer kann Hinweise auf die mögliche Kindsmutter geben? Wer kennt eine schwangere Person, die kürzlich entbunden haben müsste und kein Kind hat?

Wer hat am 9. März 2023 zwischen 06 Uhr – 09 Uhr im Bereich der Bahnhofsstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Im Dezember 2022 wurde ein totes Baby auf einem Wanderparkplatz in Bayern aufgefunden, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Kripo wendete sich mit dem Fall zuletzt an die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ und erhoffte sich dadurch Hinweise. (tkip)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.