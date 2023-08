Fußgängerin in Oberbayern von Auto erfasst und schwer verletzt: Frau stirbt im Krankenhaus

Ermittlungen laufen

Eine Fußgängerin wurde in Oberbayern von einem Auto erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Frau starb im Krankenhaus, nun ermittelt die Polizei.

Kiefersfelden - Am Mittwochnachmittag, 16. August, ereignete sich in Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Fußgängerin ums Leben kam. Die Seniorin wurde von einem Pkw erfasst und erlitt schwerste Verletzungen, denen sie später im Krankenhaus erlag. Das teilte die Polizei mit.

Schwerer Unfall in Oberbayern: Frau von Auto erfasst

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Kufsteiner Straße in Kiefersfelden. Eine 82-jährige ortsansässige Autofahrerin war in Richtung Oberaudorf unterwegs. „Zur selben Zeit ging eine 73-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator auf der linken Fahrbahnseite der Kufsteiner Straße in Richtung Kufstein“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Zusammenstoß ereignete sich in Höhe des Sparkassengebäudes, wobei die Fußgängerin schwere Kopfverletzungen erlitt.

Die verletzte Frau wurde sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Trotz der medizinischen Bemühungen verstarb sie jedoch kurze Zeit später an den schweren Verletzungen.

Frau stirbt nach Unfall in Kiefersfelden: Ermittlungen laufen

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Kiefersfelden. Um den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Gegen die 82-jährige Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.

