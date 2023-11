Gerücht sorg für Aufsehen: Frau soll nach Vergewaltigung verletzt in Klinik liegen – Polizei reagiert

Von: Felix Herz

Ein angeblicher Vorfall im Max-Reger-Park sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien. Die Polizei ermittelt, doch bisher gibt es keine Anhaltspunkte. (Symbolbild) © Rolf Poss / IMAGO

Gerüchte über eine angebliche Vergewaltigung im Max-Reger-Park in Weiden verbreiten sich in sozialen Netzwerken. Die Polizei hat bisher keine Beweise gefunden.

Weiden in der Oberpfalz – In den sozialen Medien verbreiten sich derzeit unbestätigte Berichte über ein angebliches Gewaltverbrechen im Max-Reger-Park in Weiden in der Oberpfalz. Die Gerüchte behaupten, dass eine Frau von mehreren Männern vergewaltigt und schwer verletzt worden sei. Trotz intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es bislang jedoch keine Beweise oder Anhaltspunkte, die diese Behauptungen stützen könnten.

Gerüchte kursieren in sozialen Medien: Polizei hat keine Hinweise auf Echtheit des Verbrechens

Die Gerüchte, die seit heute Mittag (13. November) kursieren, behaupten, dass der Vorfall bereits vor einer Woche stattgefunden habe und die betroffene Frau seitdem in einem Krankenhaus behandelt werde. Weder die Polizei noch die Krankenhäuser der Region haben jedoch Kenntnis von einem solchen Vorfall.

Die Polizei prüft derzeit, ob einige der in den sozialen Medien abgegebenen Kommentare strafrechtlich relevant sein könnten. Sie appelliert an mögliche Zeugen des vermeintlichen Vorfalls, sich zu melden.

Polizei warnt vor Verbreitung von Falschmeldungen – strafrechtliche Konsequenzen möglich

Die Polizei warnt zudem eindringlich vor der Verbreitung von Falschmeldungen im Internet. Solche Gerüchte können nicht nur Panik und Unruhe stiften, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Personen, die tatsächlich Opfer einer Straftat werden, sollten sich jederzeit direkt an die Polizei wenden. Die Verbreitung von Gerüchten im Internet dient in der Regel nur den Interessen von Personen, die diese für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollen.

