Frau stellt Holzkohlegrill neben ihr Bett und schaltet Rauchmelder aus

Von: Leyla Yildiz

Sechs Kinder und eine Frau in Gefahr: Ein Holzkohlegrill in der Wohnung führt zu einer erhöhten CO2-Konzentration. Die Frau wird bewusstlos aufgefunden.

Neuburg – In einer Wohnung in Neuburg an der Donau kam es zu einem dramatischen Vorfall, der eine Frau in Lebensgefahr brachte und sechs Kinder in Gefahr. Nachdem ein Gasgeruch gemeldet wurde, stellten die Rettungskräfte eine erhöhte CO 2 -Konzentration in der Wohnung fest.

Die sechs Kinder, die sich in der Wohnung befanden, konnten von den Rettungskräften unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Eine Untersuchung bestätigte, dass sie unversehrt blieben.

Eine Frau stellte einen Holzkohlegrill neben ihr Bett. © Gottfried Czepluch/Imago

Holzkohlegrill im Zimmer aufgestellt: Frau erleidet CO 2 -Vergiftung

Die Ursache für den hohen CO 2 -Gehalt konnte in einem Zimmer lokalisiert werden. Eine 42-jährige Frau hatte neben ihrem Bett einen Holzkohlegrill betrieben und den Rauchmelder außer Betrieb gesetzt. Durch die hohe CO 2 -Konzentration wurde die Frau bewusstlos und musste von der Feuerwehr aus dem Zimmer gerettet werden.

In einem kritischen Gesundheitszustand wurde die Frau in eine Spezialklinik gebracht. Die 32 Hausbewohner, die zwischenzeitlich evakuiert worden waren, konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kinder und das Enkelkind der schwerverletzten Frau wurden in die Obhut von Verwandten gegeben. (ly)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.