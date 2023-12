Frau überholt mehrere Autos: Trümmerfeld nach Frontalcrash auf Bundesstraße

Von: Katarina Amtmann

Ein Unfall hinterließ ein Trümmerfeld auf der Bundesstraße. © NEWS5 / Merzbach

Nach dem heftigen Unfall auf der B26 im Kreis Haßberge war die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Drei Autos waren an dem Crash beteiligt.

Ebelsbach - Auf der B26 zwischen Ebelsbach und Zeil am Main (Landkreis Haßberge) hat sich am Donnerstag, 7. Dezember, ein heftiger Frontalzusammenstoß ereignet. Laut ersten Informationen von vor Ort, war die Fahrerin des blauen Autos in Richtung Ebelsbach unterwegs. Sie soll vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge überholt haben und dabei den Spiegel eines Wagens weggefahren haben.

Frontalzusammenstoß auf B26 zwischen Ebelsbach und Zeil am Main: Mehrere Verletzte

In der Folge des Überholvorgangs geriet die Frau auf Höhe der Ortschaft Steinbach laut News5 erneut auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin des roten Wagens soll noch versucht haben, auszuweichen. Sie krachte in die Leitplanke, bevor es zum Frontalcrash kam. Der blaue Wagen drehte sich und krachte seitlich in einen Sprinter.

Alle drei Beteiligten wurden laut News5 verletzt. Die Fahrerin des roten Wagens und der Fahrer des Sprinters leicht, die Fahrerin des blauen Autos mittelschwer bis schwer. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. (kam)

