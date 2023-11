Frau übersieht Autobahn-Baustelle und kracht frontal in Lkw – Fahrzeug fängt Feuer

Von: Katarina Amtmann

Auf der A93 hat sich in der Oberpfalz ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau fuhr in einen gesperrten Abschnitt und krachte frontal gegen einen Lkw.

Weiden - Ein tragischer Unfall hat sich auf der Autobahn 93 nahe Weiden ereignet. Eine Autofahrerin verlor dabei ihr Leben. Die 66-jährige Dresdnerin hat am Mittwoch, 29. November, offenbar eine Baustelle nicht bemerkt und fuhr in den gesperrten Abschnitt, so die Polizei. Dort stieß sie nach ersten Erkenntnissen ungebremst gegen einen Lkw einer Straßenbaufirma.

Unfall in Autobahn-Baustelle: Wagen von Dresdnerin fängt Feuer

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, welches zudem Feuer fing. Rettungskräfte konnten die 66-Jährige nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. (kam/dpa)

