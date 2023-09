Frau von Baum erschlagen: Biologe macht Stadt schwere Vorwürfe

Von: Felix Herz

In Würzburg ist eine 20 Meter hohe Buche umgestürzt und auf eine Radfahrerin und eine Fußgängerin gefallen. Die Radlerin erlag später ihren Verletzungen. © NEWS5 / Höfig

Zu Beginn der Woche sorgte ein trauriger Unfall für Bestürzung in Würzburg: Ein Baum war auf eine Radlerin gefallen, sie starb später. Nun sieht sich die Stadt mit Vorwürfen konfrontiert.

Würzburg – Am Montagnachmittag, 18. September, hat sich ein tragischer Unfall in Würzburg ereignet. Eine 20 Meter hohe Buche war plötzlich umgefallen und hatte eine 59-jährige Fahrradfahrerin sowie eine 25-jährige Joggerin unter sich begraben. Letztere kam vergleichsweise glimpflich mit leichten Verletzungen davon, die Radlerin allerdings erlag ihren schweren Verletzungen am Dienstag, 19. September. Nun läuft die Suche nach der Ursache – und es werden Vorwürfe laut.

Baum erschlägt Frau in Würzburg – Biologe mit schweren Vorwürfen an die Stadt

Schnell hatte der Vorfall auch schlimme Erinnerungen an einen ähnlichen Unfall in Augsburg vor rund zwei Jahren hervorgerufen. Damals war ebenfalls ein Baum umgekippt und hatte eine Mutter und ihre Tochter auf einem Spielplatz getroffen – das 20 Monate alte Mädchen starb. Im Nachgang hatte damals die Staatsanwaltschaft Strafbefehl gegen einen städtischen Baumkontrolleur wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung erlassen. Am kommenden Montag, 25. September, steht hier der Prozess an.

Der jetzige Vorfall in Würzburg scheint ähnlicher Natur zu sein – zumindest, was den Grund für das Umstürzen der Buche angeht. Zumindest wenn es nach dem Biologen Rainer Heß geht, der mit BR24 gesprochen hatte. Der Biologe war für die Naturschutzbehörde Unterfranken tätig und hatte zuletzt immer wieder die Stadt darauf hingewiesen, dass er an dem Baum starken Pilzbefall mit dem Riesenporling festgestellt hatte.

Pilzbefall mehrfach gemeldet – versäumte die Stadt notwendiges Handeln?

Das erste Mal habe Heß den Pilzbefall der Stadt im Jahr 2021 gemeldet. Er sei dem Umweltamt bekannt gewesen, sagt Heß. Man habe den Baum auch für tot erklärt – trotzdem wurde nicht gehandelt.

Der BR konfrontierte anschließend die Stadt Würzburg mit den Vorwürfen von Heß. Ein Sprecher erklärte daraufhin, man werde sich zunächst mit Prognosen zum Unfall zurückhalten und die Untersuchungen abwarten. Gleichzeitig verwies er aber darauf, dass die Bäume im Ringpark, wo sich das Unglück ereignet hatte, regelmäßig untersucht würden. Die betroffene Buche sei im Dezember und seitdem nochmals in Augenschein genommen worden, so der Sprecher laut BR. (fhz)

