Mutter tot in der Wohnung: 20-Jähriger wählt den Notruf – und gesteht die Tat

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Ein 20-Jähriger wird verdächtigt, in Thierheim seine Mutter in ihrer Wohnung getötet zu haben. (Symbolfoto). © IMAGO/Piero Nigro

Ein 20-Jähriger tötete mutmaßlich seine eigene Mutter und wählte dann selbst den Notruf. Gegen den Thiersheimer wurde ein Haftbefehl erlassen.

Thiersheim/Wunsiedel – Am vergangenen Sonntag wurde in einer Wohnung in Thiersheim bei Hof eine Frau tot aufgefunden. Ihr Sohn steht nun unter dringendem Tatverdacht.

Eigene Mutter getötet: 20-Jähriger stellt sich Polizei

Wie die Polizei mitteilte, ging am Sonntagnachmittag ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Ein 20-jähriger Mann gestand telefonisch, seine eigene Mutter getötet zu haben. Wenig später erreichten Einsatzkräfte die Wohnung der Frau - Für die 54-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Polizeibeamte nahmen den 20-jährigen Sohn des Opfers widerstandlos fest. Der Mann steht unter Verdacht seine 54-jährige Mutter bewusst und zielgerichtet getötet zu haben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

20-Jähriger inhaftiert – Verdacht auf Totschlag

Nähere Einzelheiten zum Tathergang oder einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen sind bislang noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, laufen die Ermittlungen „mit Hochdruck“, werden jedoch voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Am Montagvormittag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ dieser Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 20-Jährigen, der nun in einer Justizvollzugsanstalt auf sein Verfahren wartet. (mlh)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.