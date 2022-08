Bayerischer Fanforscher glaubt nicht an Hype für Frauenfußball nach der EM – nur ein „Anhängsel“

„Fußball hat ein strukturelles Problem“

Frauenfußball schwimmt derzeit auf einer Welle der Euphorie in Deutschland. Das könnte aber bald wieder vorbei sein, meint ein bayerischer Forscher.

Würzburg – Der Traum von Wembley mag vielleicht geplatzt sein. Dennoch müssen sich die Frauen der Fußballnationalmannschaft Deutschlands nicht verstecken. In einem hart umkämpften Match verloren die Spielerinnen um Gwinn, Magull und Co. am Sonntag mit 2:1. Anschließend wurden sie auf dem Rathausplatz in Frankfurt wie Siegerinnen gefeiert. Aber was bleibt nach der EM in England?

Frauen-EM in England bricht alle Rekorde

Zunächst kann man festhalten, dass die Frauen-EM 2022 alle Erwartungen übertroffen hat. Ein gestiegenes, fußballerisches Niveau gepaart mit größerer, medialer Begleitung sorgte für einen enormen Fanzulauf. Das schlug sich auch in den TV-Quoten nieder. Laut ARD sahen am Sonntag im Schnitt 17,9 Millionen Menschen in Deutschland das Finale. In der Spitze waren es sogar 21,8 Millionen. Ein „Allzeit-Rekord bei der Zuschauerquote“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

+ Die Vize-Europameisterinnen im Frauenfußball lassen sich in Frankfurt von ihren Fans feiern. © Uwe Anspach/dpa

Und auch in England war die Begeisterung groß. Insgesamt kamen laut ARD rund 500.000 Menschen zu den 31 Partien. Beim Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich waren rund 69.000 Zuschauer im Old Trafford in Manchester. Zum Finale im Wembley Stadion in London kamen sogar rund 87.000 Fans. Damit wurde die Bestmarke von 240.000 Zuschauern bei der EM 2017 in den Niederlanden geradezu pulverisiert.

Würzburger Fanforscher glaubt nicht an langanhaltenden Hype nach der Frauen-EM

Für den Würzburger Fanforscher Professor Harald Lange ist der Hype um die Frauen-EM nur vorübergehend. Er glaubt nicht, dass sich durch das Turnier langfristig etwas im Frauenfußball ändert. Es werden nicht „mehr Mädchen und mehr Trainerinnen in die Vereine kommen“, verriet er dem BR. Und er glaube auch nicht, dass sich die Strukturen weiterentwickeln werden. Bei der Heim-WM 2011 zeigte sich ein ähnliches Bild. „Auch da gab es ganz hervorragende Spiele. Allerdings gab es danach diesen Schub nicht. Man konnte sogar Gegenteiliges feststellen: Die Zahlen im Frauenfußball sind zurückgegangen.“ Es wäre fatal, jetzt einfach nur auf dieses Ereignis zu setzen und zu hoffen, dass so eine EM die Probleme der Basis „quasi von selbst löst“.

Der Experte hat gleich zwei Probleme ausgemacht. Zum einen wären da die unterschiedlichen Prämien für die Spielerinnen und Spieler. Während die Männer für den Gewinn einer EM ungefähr 400.000 Euro pro Nase kassieren, hätten die Frauen nur 60.000 Euro bekommen. „Das ist schon sehr ungerecht. Aber da stehen diese Frauen darüber und sagen: naja, 60.000… ist doch klasse und richtig viel Geld!“, sagte Lange dem BR.

Der Kommerzfußball sei bei den Frauen noch nicht angekommen. Zu den Spielen des FC Bayern kommen derzeit im Schnitt gerade einmal 800 Zuschauer. Das liege an der Konkurrenz und dem fehlenden Rahmenprogramm, glaubt Fanforscher Lange. „Einfacher Sport als Unterhaltung genügt nicht. Man muss auch das Umfeld unterhaltsam gestalten, damit die Menschen das attraktiv finden und dort hingehen.“

Kaum weibliche Führungskräfte in den Fußballvereinen Deutschlands

Des Weiteren sieht Lange ein strukturelles Problem im Fußball. Es sei ein von Männern dominierter Sport. Der Frauenfußball sei nur ein „Anhängsel“. Auf Funktionärsebene sei das besonders deutlich. Es gebe kaum Frauen in führenden Positionen. Denjenigen, die jetzt nachdrängen, würden „viele Steine in den Weg“ gelegt. Dabei würde der Fußball sicherlich davon profitieren, wenn man ihn „weiblicher“ machen würde, prognostiziert der Fanforscher dem BR.

Beim Frauenfußball gehe es noch um Leidenschaft und nicht primär ums Geld, so Lange. „Das sind junge Frauen, (…) die nebenher eine Ausbildung machen und studieren, weil sie genau wissen, dass sie hinterher nicht von ihrer Nationalmannschafts-Karriere leben können.“ Dennoch betrieben sie ihren Sport mit solch einer Leidenschaft, „wie wir sie im Profifußball wirklich vermissen.“ (tel)

Rubriklistenbild: © Uwe Anspach/dpa