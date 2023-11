3,2 Millionen Euro Sanierung: Nürnberger Frauenkirche bald in neuem Glanz

Von: Adriano D'Adamo

Die Nürnberger Frauenkirche wird saniert und soll 2024 wiedereröffnet werden. Ein Gottesdienst mit dem Bamberger Weihbischof ist bereits geplant.

Nürnberg – Die Instandsetzung des Innenraums der Frauenkirche in Nürnberg macht kontinuierlich Fortschritte. Die Arbeiten sind im Zeitplan und die Neueröffnung mit einem Gottesdienst, der vom Bamberger Weihbischof Herwig Gössl geleitet wird, ist für den 3. Februar 2024 vorgesehen, so eine Vertreterin der katholischen Stadtkirche am Donnerstag, dem 2. November.

Mehr als drei Millionen Euro: Bamberg übernimmt Großteil der Kosten.

Seit mehr als sechs Monaten bleibt die Frauenkirche für Gottesdienste und Besucherinnen und Besucher geschlossen. Der Grund dafür sind die nach mehreren Jahrzehnten erforderlichen Renovierungsarbeiten im Inneren des Kirchengebäudes.

Oberflächen und Verglasungen werden gesäubert und konserviert. Die Arbeiter tauschen auch die Beleuchtung aus und stärken die Statik des Dachwerks und Teile der Fassade. In den kommenden Monaten sind unter anderem noch Arbeiten an den Fenstern, Möbeln und Windfängen im Inneren des Gotteshauses geplant.

Die Stadtkirche schätzt die Kosten für die Sanierung auf etwa 3,2 Millionen Euro. 65 Prozent davon werden von der Erzdiözese Bamberg getragen. Die restlichen Kosten übernimmt die Kirchenstiftung, die bereits auf Spenden in Höhe von rund 300.000 Euro zurückgreifen kann. Zu den Spendern zählen unter anderem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Verein zur Erhaltung der Nürnberger Frauenkirche sowie die Stadt Nürnberg und der Bezirk Mittelfranken.

