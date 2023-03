Notstand in Frauenhäusern: Frauen müssen oft hunderte Kilometer bis zur Schutzunterkunft fahren

Von: Carina Ottillinger

Von Gewalt betroffene Frauen finden oft keine Schutzunterkunft in der Nähe (Symbolbild). © Jan-Philipp Strobel/dpa

Mehrere hundert Kilometer müssen Frauen bis zum nächsten Frauenhaus fahren. An durchschnittlich 303 Tagen im Jahr 2022 waren die Frauenhäuser in Deutschland voll belegt. Die Lage ist ernst.

Ingolstadt – Die Suche nach einem Schutzplatz ist mühsam. Bedrohte Frauen müssen für eine geeignete Unterkunft oft weit fahren. Sucht beispielsweise eine Frau aus Ingolstadt einen Platz, findet die Zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser (www.frauenhaus-suche.de) am 9. März drei freie Plätze im Umkreis von bis zu 250 Kilometern – in Weiden, Murnau und Heilbronn. In Weiden ist eine Aufnahme allerdings nur ohne Kinder möglich.

Manchmal wollen die Frauen nicht im Heimatort bleiben

Das Ingolstädter Frauenhaus verfügt aktuell über 14 Plätze für Frauen und 18 Plätze für Kinder. Einzugsgebiet sind die Stadt Ingolstadt und die beiden Landkreise Pfaffenhofen und Eichstätt. „Seit Ende letzten Jahres war das Haus fast durchgehend voll belegt“, sagt Andrea Schlicht, Leitung des Caritas-Frauenhauses Ingolstadt, gegenüber unserer Redaktion. „Die Auslastung war dabei in den letzten Monaten höher als zuvor. Wurde ein Platz frei, so kam relativ schnell eine Platzanfrage aus der Region.“ Erst vor einer Woche konnte das Frauenhaus wieder eine Frau mit einem Kind aufnehmen, die auf einen Platz gewartet hatte.

Schlicht merkt aber auch an, dass Frauen generell immer mal wieder in weiter entfernte Frauenhäuser vermittelt würden. Das könne unterschiedliche Gründe haben: „Eine Frau fühlt sich in der Region nicht sicher, die Tatperson findet den Aufenthaltsort heraus oder ein Haus ist voll belegt“, erklärt die Leiterin. In jedem Falle sei aber die Ablehnung aufgrund von Vollbelegung eine extreme zusätzliche Belastung.

An 62 Tagen hatten die Frauenhäuser im Durchschnitt freie Plätze

An durchschnittlich 303 Tagen im Jahr 2022 waren die Frauenhäuser in Deutschland voll belegt, das ergab eine Recherche von Correctiv.Lokal. Ein freier Platz war nach einigen Stunden wieder besetzt. Correctiv.Lokal hat dazu 200 der rund 400 Frauenhäuser in 13 Bundesländern in Deutschland untersucht und dreimal am Tag geprüft, wo Plätze verfügbar sind.

Die Corona-Pandemie verschärfte die ohnehin bereits prekäre Situation in den Frauenhäusern, so Correctiv.Lokal. Quarantäne und Krankheit führten zu Personalausfällen. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Schutzplätzen. Heute sei die Lage noch schlimmer.

Mitarbeiterinnen autonomer Frauenhäuser streikten in Berlin

Für mehr Plätze in Frauenhäusern, mehr Personal und finanzielle Sicherheit streikten deshalb Mitarbeiterinnen der autonomen Frauenhäuser am Dienstag, 7. März, in Berlin. Die Streikenden fordern den Staat auf, in allen Bundesländern die Finanzierung zu regeln und bessere Möglichkeit für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder zu schaffen – heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Sollten Sie selbst häusliche Gewalt erleben oder sich Sorgen um jemanden machen, der häusliche Gewalt erlebt: Unter www.hilfetelefon.de und unter der Telefonnummer 08000-116 016 finden Sie Hilfe.

