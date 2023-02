„Autoschlüssel gewaltsam entrissen“: Unbekannter greift Mann (95) an und klaut dessen Mercedes

Von: Katarina Amtmann

Ein Unbekannter hat einen Mercedes gestohlen und dafür einem Mann gewaltsam die Schlüssel entrissen (Symbolbild). © IMAGO / NurPhoto

Ein Unbekannter griff einen Mann (95) an und floh mit dessen Mercedes bis nach Österreich. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der 95-Jährige wurde verletzt.

Freilassing - Ein Mann hat in Oberbayern ein Auto gestohlen und dabei den Besitzer (94) verletzt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Unbekannter greift Rentner in Freilassing an und klaut dessen Mercedes

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am Samstag (4. Februar) in Freilassing im Landkreis Berchtesgadener Land. Der 94-Jähriger hatte gegen 7.55 Uhr seinen Mercedes in der Münchner Straße geparkt und war gerade dabei, das Fahrzeug abzuschließen, als er plötzlich von einem Unbekannten angegangen wurde. Der Mann entriss ihm „gewaltsam den Autoschlüssel“ und fuhr mit dem Wagen davon. Der 94-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er konnte den Täter beschreiben.

Unbekannter klaut Auto: Täterbeschreibung

männlich

Mitte Dreißig

160 bis 170 cm groß

mittlere Statur

Dreitagebart

schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze, schwarze Mütze, Tasche oder Tüte in der Hand

Der geklaute Wagen ist ein Mercedes C180, Erstzulassung 2000 in der Farbe grau. Das Kennzeichen lautet BGL-UC-79.

Fahndung nach Autodieb erfolglos - Unbekannter floh wohl nach Österreich

Die Polizei leitete zwar eine Großfahndung ein, der Täter konnte aber nicht gefasst werden. Der Kriminaldauerdienst (KDD) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen für die Kriminalpolizei Traunstein.

Gesicherten Erkenntnissen zufolge fuhr der Täter mit dem gestohlenen Mercedes nach der Tat über die Saalachbrücke nach Salzburg (Österreich). Die dortige Polizei wurde deshalb mit eingebunden.

Auto gestohlen und Senior verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Traunstein bittet nun um Hinweise in dem Fall:

Wer hat das Tatgeschehen in der Münchener Straße Höhe Hausnummer 16 in Freilassing beobachten können?

Wer hat das geraubte Fahrzeug (Mercedes C180, silbergrau, BGL-UC79) nach der Tat gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen?

Wer kann der Kriminalpolizei aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zum Täter geben?

Zeugen sollen sich unter der Numme +49 (0861) 9873-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein melden. (kam)

