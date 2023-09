Frontalcrash in Bayern: Sechs Personen verletzen sich bei schwerem Unfall – zwei davon lebensgefährlich

Von: Felix Herz

Teilen

In Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Dabei sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon mussten mit lebensgefährlichen Verletzungen in Kliniken geflogen werden. (Symbolbild) © MedienServiceMüller / IMAGO

Bei einem schweren Unfall in Bayern wurden sechs Personen teils lebensgefährlich verletzt. Die zwei beteiligten Unfallwagen waren frontal ineinander gekracht.

Kelheim – In Bayern hat sich der nächste schwere Unfall ereignet. Nachdem bereits am Donnerstag, 14. September, ein schrecklicher Unfall drei Tote und mehrere teils schwer Verletzte zur Folge hatte, krachte es am Freitagabend, 15. September, erneut. Dabei wurden sechs Menschen teils schwerst verletzt.

Schwerer Unfall in Bayern: Sechs teils schwerst verletzte Personen

Wie die Polizei am Samstag, 16. September, in einer Pressemitteilung bekannt gab, passierte der Unfall gegen 19.15 Uhr auf der Staatsstraße 2233 zwischen Kelheim und Weltenburg, am sog. „Weltenburger Berg, im Landkreis Kelheim. Der Polizei zufolge kollidierten zwei Pkws im Kurvenbereich frontal miteinander.

In dem einen Auto, einem Mercedes, saßen neben dem 63-jährigen Fahrer vier weitere Personen. Das andere Auto der Marke VW wurde von einer 21-Jährigen gesteuert – sie befand sich alleine in dem Wagen. „Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, zum Teil schwer“, schreibt die Polizei zu den direkten Folgen des Unfalls. So erlitten die VW-Fahrerin sowie eine 39-jährige Insassin des Mercedes lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Ermittlungen zur Unfallursache – Gutachter hinzugezogen

„Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, weshalb im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg auch ein Unfallgutachter hinzugezogen wurde“, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Niederbayern. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden für die Erstellung des Gutachtens sichergestellt. Die Staatsstraße 2233 war in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.