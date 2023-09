Frontalkollision auf Bundesstraße: Drei Verletzte, Mutter in Lebensgefahr

Von: Adriano D'Adamo

Bei einem Frontalzusammenstoß in Hirschaid wurden drei Personen verletzt. Eine Mutter und ihr Sohn sind unter den Opfern, ihr Zustand ist kritisch.

Hirschaid – Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg hat drei Verletzte gefordert, darunter eine Mutter und ihr fünf Jahre alter Sohn. Am Dienstagabend versuchte ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (5. September)auf der Bundesstraße 505 in Richtung Hirschaid, einen LKW zu überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Verkehr, so die Polizei.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden drei Personen verletzt. © NEWS5 / Merzbach

Mutter schwebt in Lebensgefahr: Sohn und Fahrer verletzt

Sein Auto stieß daraufhin frontal mit dem Fahrzeug einer 41-jährigen Frau zusammen, in dem auch ihr Sohn saß. Die Mutter musste mit einem Rettungsspreizer aus ihrem Auto befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus transportiert werden.

Sowohl ihr Sohn als auch der Fahrer des anderen Autos wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde nach dem Unfall vorerst gesperrt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.