Frontalzusammenstoß im Kreis Traunstein: 23-Jähriger übersieht beim Überholen entgegenkommendes Auto

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern wurden drei Menschen verletzt. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Drei Menschen sind bei einem Frontalcrash auf der B 304 verletzt worden. Ein 23-Jähriger hatte beim Überholen ein Auto im Gegenverkehr übersehen.

Nußdorf – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 304 in Oberbayern sind drei Menschen verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte im Landkreis Traunstein beim Überholen das entgegenkommende Auto eines 21-Jährigen übersehen, so die Polizei am Sonntag (29. Oktober). Bei Nußdorf kollidierten beide Wagen miteinander. Dabei schleuderte der 21-Jährige aus dem Gegenverkehr mit seinem Pkw zusätzlich gegen das Auto eines 25-Jährigen.

Frontalzusammenstoß auf der B 304 bei Nußdorf: zwei Verletzte

Weil der 23-jährige Unfallverursacher unter Verdacht stand, Drogen genommen zu haben, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Er blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben wurden der 21-Jährige und seine Beifahrerin mittelschwer verletzt, der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. (elb/dpa)

