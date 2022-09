Nach Biss-Vorfall in München: Hund beißt Bub (2) in Niederbayern in den Kopf

Von: Katarina Amtmann

Ein Hund griff in Bayern einen Jungen an (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Ein Mischling hat einen Jungen in Frontenhausen mehrfach gebissen, das Kind wurde schwer verletzt. Es war bereits der dritte Vorfall mit dem Hund.

Frontenhausen – In Niederbayern wurde am Dienstag (13. September) gegen 9.40 Uhr ein Kleinkind von einem Hund angegriffen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Frontenhausen: Hund beißt Bub (2) in den Kopf – Mehrfache Bissverletzungen

Der Hundehalter (62) ging mit seinem freilaufenden Mischlingshund auf einem Feldweg Gassi. Das Tier lief dann unvermittelt in den Garten eines danebenliegenden Anwesens in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) und ging auf den darin befindlichen Jungen (2) los. Das Kind wurde schwer verletzt, der Junge erlitt mehrfache Bissverletzungen am Kopf und am Körper. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

„Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Hund bereits im März in München sowie im Juli dieses Jahres in Frontenhausen jeweils eine Person gebissen hatte. Nach dem ersten Vorfall war von der zuständigen Sicherheitsbehörde ein Gutachten über den Hund beauftragt worden. Kurz nach Erstellung dieses Gutachtens ereignete sich der zweite Vorfall“, so die Polizei. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern noch an.

Nach Angriff auf Jungen: Mischling im Tierheim – Ermittlungen laufen

Auf Beschluss der zuständigen Sicherheitsbehörde erfolgte am frühen Nachmittag des 15. September „die Wegnahme des Tieres vom beschuldigten Hundehalter im Rahmen des Sofortvollzugs“. Der Mischling wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Halters und stellte unter anderem Datenträger als Beweismittel sicher, die derzeit ausgewertet werden.

Die Staatsanwaltschaft Landshut führt zusammen mit der Kripo Landshut die Ermittlungen gegen den Hundehalter, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

