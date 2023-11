Frost, Glätte, Schnee und Sturmböen: Zahlreiche Wetter-Warnungen für Bayern – Viel Neuschnee

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Der Deutsche Wetterdienst hat zahlreiche Warnungen für Bayern herausgegeben, nicht ein Landkreis ist davon ausgenommen. Der DWD weist auch auf mögliche Gefahren hin.

München - Die letzte Novemberwoche startete in Bayern stellenweise mit viel Schnee und Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Mit zahlreichen Warnungen klingt der Monat auch aus, wie ein Blick auf die DWD-Warnkarte zeigt. Ein Überblick.

Wetter-Warnungen für ganz Bayern: Frost, Glätte, Schnee und Sturmböen

Am Donnerstagmorgen, 30. November, ist der ganze Freistaat von Wetter-Warnungen betroffen. Die komplette Warnkarte ist gelb eingefärbt, denn von Franken über die Oberpfalz bis hin nach Niederbayern, Oberbayern und Schwaben gelten am Vormittag amtliche Warnungen vor Frost und Glätte.

Noch härter erwischt es den Süden des Freistaats, dort gilt Warnstufe Orange: Neben einer Warnung vor Frost sind dort noch Warnungen vor leichtem Schneefall (bis zum Abend) und Sturmböen (bis Freitag, 4 Uhr) gültig. Bei Letzteren weist der DWD auf mögliche Gefahren hin: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Das Wetter in Bayern bleibt winterlich. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Sturmböen im Süden Bayerns: Diese Kreise und Städte sind von der DWD-Warnung betroffen

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Schnee in Bayern: Zum Teil bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich

Auch eine Prognose zum Schneefall am Donnerstag gibt der DWD ab: „Bis zum Abend in Südbayern verbreitet 1-5, im westlichen Alpenvorland 5-10, im Allgäu zum Teil bis 15 cm Neuschnee.“ In der Nacht zum Freitag fällt in einem breiten Streifen quer über die Mitte Bayerns wohl ebenfalls Schnee, etwa vom Nürnberger Land bis ins nördliche Alpenvorland und nach Niederbayern. „Verbreitet weitere 1-5, lokal bis 10 cm Neuschnee“, heißt es in der Wettervorhersage. (kam)

Glätte und Schneechaos in Bayern: Die Bilder vom Wintereinbruch Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.