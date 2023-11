Glätte und Frost in Bayern: DWD warnt vor Schneefall – Wochenanfang bleibt eisig

Von: Elisa Buhrke

Drucken Teilen

Es bleibt winterlich in Bayern: Auch zum Wochenbeginn sagt der Deutsche Wetterdienst weiterhin Schneefall und Glätte im Freistaat vorher. Anfang Dezember kühlt es noch weiter ab.

Update, 26. November, 18.14 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin nahezu flächendeckend vor Glätte und Frost in Bayern. Demnach sind alle Landkreise bis auf Teile von Unterfranken und Mittelfranken bis Montag gegen 10 Uhr morgens betroffen.

Auch vor weiterem Schnee in der Nacht von Sonntag (26. November) auf Montag sind die Bayern nicht gefeit – zumindest nicht am östlichen Rand von Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern. Hier gilt bis Montag um 10 Uhr eine amtliche Warnung des DWD vor leichtem Schneefall, allerdings nur mit Mengen zwischen zwei bis fünf Zentimetern, in Staulagen bis zu zehn.

Landschaften in Bayern weiß gezuckert – Schnee und Frost am Sonntag

Update, 26. November, 8.30 Uhr: Die Landschaften in Bayern sind weiß gezuckert. Und der Schneefall soll weitergehen – zumindest im Südosten des Freistaats, in den Allgäuer Alpen und in den Mittelgebirgen ab 500 Meter. Das sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern erneut vor Glätte und Frost. © Merkur.de Collage: IMAGO / Bihlmayerfotografie und Deutscher Wetterdienst

Außerdem soll es in ganz Bayern zu Tagesbeginn leichten Frost geben. Tagsüber zeigt sich laut DWD nur an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen leichter Dauerfrost. In der Nacht auf Montag sei zudem im Osten und Süden Bayerns mit leichtem und in einigen Alpentälern mit mäßigem Frost zu rechnen.

Wetter in Bayern: Amtliche Warnung vor Glätte und Frost

Erstmeldung vom 25. November: München - Der Winter ist über Bayern hereingebrochen – und behält den Freistaat wohl noch länger im Griff: Nahezu in jedem Landkreis gilt seit Samstagnachmittag (25. November) und noch bis Sonntagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost. In ganz Oberbayern und auch im Osten von Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall. Am Alpenrand sollen am Wochenende insgesamt 30 cm bis 50 cm Neuschnee, in Staulagen sogar bis zu 70 cm fallen.

Manch einer mag sich über die weiß gepuderte Landschaft freuen – doch gerade für Autofahrer sind vereiste Straßen wohl ein Graus. Wer deshalb hofft, dass sich die Situation im Lauf der kommenden Woche entspannt: Fehlanzeige. Die Temperaturen klettern ab Montag zwar minimal in die Höhe, doch insgesamt bleibt es kalt. Und Schneefall kündigt sich spätestens zum ersten Dezemberwochenende erneut an.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Winter in Bayern bleibt: Weiterhin Schneefall und Glätte zum Wochenbeginn

Am Montag kann es am Vormittag in Ostbayern noch zu etwas Schnee oder Schneeregen kommen, schreibt der DWD, ansonsten bleibe es zunächst trocken. Am Nachmittag treten im Freistaat jedoch erneut Regen oder Schneeregen auf, bei Höchsttemperaturen zwischen null bis sechs Grad.

Auch in der Nacht auf Dienstag bleibt es in weiten Teilen Bayerns nass, bei Temperaturen zwischen minus drei und plus drei Grad. Gerade im Bergland und später auch nördlich der Donau (teilweise bis in die Niederungen) treten laut DWD weiterhin Schneefall und Glätte auf.

Der Winter hat Bayern wohl auch in der kommenden Woche noch fest im Griff: Der DWD sagt weiterhin Schneefall und Glätte vorher. © Merkur.de Collage: IMAGO / Bernd März und Deutscher Wetterdienst/dwd.de

Im Lauf des Dienstags bleibt es weiterhin kalt, maximal minus eins bis fünf Grad Celsius werden erreicht. Im ganzen Freistaat können Schnee oder Schneeregen auftreten, im Süden laut DWD unterhalb von 600 bis 800 Metern vor allem Regen. Am Abend droht erneut Glätte auf Bayerns Straßen. In der Nacht auf Mittwoch zieht sich der Schneefall dann allmählich in die Alpen zurück, die Temperaturen sinken aber auf null bis minus sechs Grad herab.

Anfang Dezember steht das nächste Winterwochenende bevor

Eine längerfristige Prognose zum Wetter in Bayern gibt zum Beispiel das Online-Portal wetter.com ab. Laut diesem klettern die Temperaturen in München am Montag und Dienstag auf maximal vier Grad hoch. Doch danach geht es wieder abwärts: Bereits am kommenden Wochenende von Samstag (2. Dezember) bis Sonntag (3. Dezember) soll es erneut zu Schneefall und Schneeregen in der Landeshauptstadt kommen – bei Höchsttemperaturen von einem Grad.

Ähnlich sieht es laut wetter.com auch in Nürnberg aus: Hier kommt es bereits ab Donnerstag zu Schneeregen, der am ersten Dezemberwochenende dann leichtem Schneefall weicht, bei Maxima zwischen null und zwei Grad. Auch in Regensburg soll es in der kommenden Woche immer wieder vereinzelt zu Schnee- und Schneeregen kommen, auch hier klettert das Thermometer spätestens ab Mittwoch (29. November) auf maximal zwei Grad.

Auch in anderen Regionen Deutschlands ist an diesem Novemberwochenende der Winter hereingebrochen: So kann es mitunter auch in Hessen zum ersten Schneefall kommen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.