Känguru wieder eingefangen: Willi war bereits im September aus dem Zoo in Hof geflohen

Von: Thomas Wunder

Aus dem zoologischen Garten Hof ist ein Känguru ausgebüxt. Seit Samstag ist das Tier wieder zurück. Vorher wurde das Tier mehrfach gesichtet, konnte jedoch nicht eingefangen werden.

Update, 7. Oktober, 16.13 Uhr: Das entlaufene Känguru Willi aus dem Hofer Zoo ist wieder zurück. Es konnte am Samstagmorgen, 7. Oktober, mittels eines Blasrohres und eines Betäubungspfeiles wieder eingefangen werden, berichtet News5. Zuvor wurde das Tier offenbar wiederholt in der Umgebung des Zoos gesichtet, konnte jedoch nicht gefangen werden. Aktuell erhole sich Willi von der Narkose. In den folgenden Tagen werde seine Gesundheit weitergehend überprüft.

Känguru aus Zoo Hof entflohen: Bereits mehrmals gesichtet, doch nicht gefangen

Erstmeldung, 18. September: Hof – Dem Zoologischen Garten Hof ist am 16. September 2023 ein Känguru abhandengekommen. Das circa 70 Centimeter große goldbraune Tier hört auf den Namen Willi. Wie die Nachrichtenagentur News5 berichtete, ist noch unklar, wie der Känguru-Bock aus seinem Gehege und dem Zoo ausbrechen konnte.

Das Tier wurde bereits mehrmals in der Umgebung des Zoos gesichtet, aber noch nicht gefangen. Der Zooleiter David Pruß rät bei einer Sichtung, das Tier nur aus der Ferne zu beobachten. Eine Verfolgung würde es nur zusätzlich stressen. Vom Känguru selbst gehe keine Gefahr aus.

Zoo will Känguru zusammen mit Polizei wieder einfangen

Um Willi wohlbehalten nach Hause zurückzubringen, arbeitet der Zoo eng mit der Polizei zusammen. „Immer, wenn ein Bürger eine Meldung macht, meldet das die Polizei“, erklärte Pruß den Reportern. „Wir fahren dann entsprechend raus zu der Stelle, haben auch einige technische Spielzeuge dabei, wie eine thermische Drohne.“ Damit versuche man, das Känguru möglichst genau zu lokalisieren, um es dann zu betäuben und zur Gruppe zurückzubringen.

Immer wieder sorgen entlaufene Tiere aber auch für Chaos. In Nordrhein-Westfalen legte eine ausgebüxte Kuh vergangenes Jahr den Bahnverkehr lahm.

Keine akute Lebensgefahr für entlaufenes Känguru: „frisst Blätter und Gras“

Pruß rät Privatpersonen dringend davon ab, auf eigene Faust auf Känguru-Suche zu gehen. Dass würde nicht nur das Känguru großen Stress bedeuten, auch die heimische Flora und Fauna würde so gestört. Wer das Tier draußen entdeckt, solle es stattdessen aus der Ferne beobachten und anschließend den Standort an die Polizei weitergeben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 092817040 entgegen.

Eine Gefahr gehe von dem Tier aber nicht aus. Auch Willi selbst sei nicht akut gefährdet: „Ein Känguru frisst Blätter und Gras, davon gibt es jede Menge“, sagte Pruß. Ein potenzielles Problem seien hingegen heimische Beutegreifer.

