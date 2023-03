„Absurd“: Gastronom soll über 20.000 Euro für Parkplatz zahlen – der gar keiner ist

Von: Christian Einfeldt

Das Café „Freiraum“ in Regensburg: Die Erweiterung der Freisitze könnte Besitzer Merlin Szabó über 20.000 Euro kosten. © Merlin Szabó

Gastronom Merlin Szabó wollte die Außenfläche seines Cafés um nur wenige Quadratmeter erweitern. Doch das kostet ihn wegen der Stellplatzablöse über 20.000 Euro. Er ist verärgert.

Regensburg – In einer Ratsversammlung hat die Stadt Regensburg Anfang 2023 folgenden Beschluss gefasst: Wenn sie möchten, dürfen Betreiber die Außenfläche ihrer Regensburger Gaststätten erweitern. Ein Angebot, das Cafébesitzer Merlin Szabó gerne in Anspruch nimmt. Er wollte die Außenfläche seines Cafés „Freiraum“ in der Simadergasse um wenige Quadratmeter vergrößern – soll dafür jedoch über 20.000 Euro zahlen.

„Handel mit Stellplätzen“ sei „absurd“: Regensburg Café soll über 20.000 Euro zahlen

Hintergrund der hohen Kosten ist die sogenannte Stellplatzablöse. Diese stellt in Bayern sicher, dass jedes Gebäude über ausreichend Parkplätze verfügt. Was also Gästen zugutekommen soll, ist für Szabó jedoch viel mehr ein „Handel mit Stellplätzen“ – ein Handel, der schlichtweg „absurd“ sei.

Wie in so vielen anderen deutschen Großstädten sind auch in der Regensburger Altstadt Parkplätze alles andere als leicht zu finden. Weil Restaurantbesitzer dennoch der Verpflichtung nachkommen müssen, der Kundschaft Stellplätze anbieten zu können, bleibt nur noch eine Alternative: Sie müssen eine Ablösesumme zahlen. Das gilt auch dann, wenn man als Gastronom mehr Freisitze beantragen möchte – zumindest ab einer gewissen Größenordnung. Für eine zusätzliche Außenfläche von 6 Quadratmetern müsse man laut Szabó keine Ablöse entrichten – für 7,5 Quadratmeter aber schon. Und diese verursache im Fall des Regensburger Cafés „Freiraum“ Kosten in Höhe von 20.300 Euro.

„Stadt möchte weitere Gastronomien einschränken“: Regensburger Wirt legt Beschwerde ein

Merlin Szabó muss dementsprechend für Parkplätze zahlen, die gar nicht existent sind. Gegenüber Merkur.de zitiert der Gastronom aus einem städtischen Schreiben, das unserer Redaktion ebenfalls vorliegt. Demzufolge würde die hohe Summe dadurch zustande kommen, dass die Außenfläche größer als die Innenfläche des Cafés ist – laut Szabó jedoch eine falsche Aussage. Er sagt uns, dass eine rund 35 Quadratmeter große Innenfläche einer beantragten Außenfläche von 7,5 Quadratmetern gegenüberstünde.

Vielmehr würde die Stadt Regensburg also einen anderen Grund geltend machen wollen. Sie würde eine 55 Quadratmeter große Fläche verrechnen, die den Preis für die „Freiraum“-Freisitze auf über 20.000 Euro hat ansteigen lassen. Eine Fläche, die laut des Cafébesitzers ein „privater Innenhof“ sei – kein Stellplatz oder potenzielle Außenfläche, die für die Rechnung demnach relevant gewesen wäre. Szabó ist angesichts der städtischen Forderung desillusioniert – es sei der „Wahnsinn“. Wie die Stadt die Summe von 20.300 Euro rechtfertigt, sei nicht nachzuvollziehen. Als er davon erfahren hatte, hat er seinen „Unmut gleich Luft gemacht, politische Entscheidungsträger darüber informiert und auch die Presse“.

Muss der Wirt wirklich für die 20.3000 Euro aufkommen, bräuchte das Café „mehrere Jahren“, um sich davon finanziell wieder erholen zu können – nicht zuletzt deshalb, weil die Gaststätte ihres Besitzers „etwas versteckt liegt“ und dessen „Tische nur am Wochenende besetzt sind“. Umso wichtiger erscheint daher eine schnelle Klärung des Falls. Dafür hat Merlin Szabó auch einen Architekten zurate gezogen. Die Stadt wolle ebenfalls zeitnah nochmals Stellung beziehen. Erster kleiner Hoffnungsschimmer: Laut des beauftragten Architekten soll es wohl doch möglich sein, an kostengünstigere Freisitze zu kommen – dann aber für einen Preis weit unter 20.000 Euro.

