Service-Stationen am Parkplatz kaputt: Camper müssen Fäkalien wieder mitnehmen

Von: Peter Loder

Die Servicesäule muss repariert werden. © mm

Seit acht Jahren gibt es in Fürstenfeldbruck einen offiziellen Stellplatz für Wohnmobile. Nun treten erstmals größere Probleme auf. Den Nutzern der Anlage bereiten sie ziemliche Unannehmlichkeiten.

Fürstenfeldbruck – Die touristische Hochsaison ist beendet. Doch auch in der kalten Jahreszeit wird der Wohnmobilstellplatz an der Klosterstraße von Campern aus ganz Europa für einen Zwischenstopp angesteuert. Übernachtet werden kann auf einem der neun Stellplätze auch weiterhin. Und die Stromanschlüsse funktionieren ebenfalls. Doch die nebenan auf dem Großparkplatz der Amperoase eingerichteten Servicestationen sind seit geraumer Zeit kaputt. Die Entsorgungssäule für Abwasser und Fäkalien ist seit Ende August defekt.

Stellplatz in Fürstenfeldbruck: Hohe Frequentierung zeigt Folgen

Die Versorgungssäule zum Wasserzapfen funktioniert seit Mitte September nicht mehr. Lediglich der Bodenablauf ist intakt, Schmutzwasser kann dort also weiterhin eingeschüttet werden. Ein Grund für die Langzeitpanne: Die Servicestation wird nicht nur von auswärtigen Gästen genutzt, auch einheimische Wohnmobil-Besitzer aus dem ganzen Landkreis frequentieren diese in der Region einmalige Einrichtung (die nächstgelegene gibt es in Sulzemoos).

Und die Fans der Eigenheime auf vier Rädern werden in und um Bruck immer mehr. „Das hat zu einem überdurchschnittlich hohen Verschleiß geführt“, so Rathaussprecherin Susanna Reichlmaier. Das große Problem neben der ebenfalls defekten Software: Die kaputten mechanischen Bauteile seien so montiert, dass sie nicht ohne großen Aufwand zu tauschen sind.

Reparatur zieht sich in die Länge

Also ziehe sich die Reparaturphase in die Länge. Entsprechende Versuche von Bauhof und Tiefbauamt der Stadt hätten zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt, so Rathaussprecherin Reichlmaier. Deshalb wurde nun Kontakt mit der in Norddeutschland ansässigen Herstellerfirma aufgenommen. Von dort gab es aber bislang noch keinen konkreten Termin für die Instandsetzung.

Der im Juli 2015 vom damaligen OB Klaus Pleil eröffnete Wohnmobilstellplatz – einen weiteren ohne Servicesäulen gibt es am Pucher Meer – gilt unter Camper-Freunden wegen seiner ruhigen Lage unmittelbar an der Amper als lohnendes Ziel und wurde von ADAC sowie in den sozialen Medien bislang mit Topbewertungen gelobt.

24 Stunden kosten zwölf Euro. Die Aufenthaltsdauer ist auf sieben Tage pro Monat begrenzt. Zunächst war die Bezahlung über eine sogenannte „faire Dose“ geregelt. Nun sind die Gebühren seit geraumer Zeit an einem Automaten zu entrichten.

