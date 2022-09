Chaos-Fahrer von Fürth kommt mit Bewährungsstrafe davon – den Führerschein ist er auch los

Urteil gefällt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Eldersch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Prozess gegen den Chaos-Lkw-Fahrer aus Fürth ist am heutigen Montag zu Ende gegangen. Einen Lkw wird er so schnell nicht mehr lenken dürfen.

Fürth – Zusammengeschobene Autos, ein brennendes Haus und mehrere Verletzte. Die Bilanz der Chaos-Fahrt in Fürth Anfang des Jahres liest sich wie die Zutatenliste eines Action-Blockbuster à la Hollywood. Doch weder die Katastrophen-Experten Michael Bay oder Roland Emmerich waren für den zerstörten Straßenzug verantwortlich. Schuld war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer, der betrunken über eine rote Ampel gefahren war. Jetzt stand er vor Gericht. Ins Gefängnis muss er aber nicht.

Urteil im Prozess um die Chaos-Fahrt in Fürth: Bewährung für den Fahrer

Zwei Jahre auf Bewährung – so lautete am Ende des Prozesses das Urteil am Fürther Amtsgericht. Dem Fahrer wurde unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen und auch zur Verurteilung gebracht. Mit dem Strafmaß blieb Richterin Sabine-Becker-Jastrow zwischen den von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahren Haft und der von der Verteidigung erhofften Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

+ Feuerwehleute sind nach der Chaosfahrt eines Lastwagenfahrers im Einsatz. Der betrunkene Mann hatte am Abend des 8. Februars 2022 nach einem Unfall an einer Kreuzung mit seinem tonnenschweren Gefährt eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, Autos gerammt, diese gegen eine Hauswand gedrückt. © dpa

Dazu ist der 51-jährige Chaos-Fahrer seinen Lappen los. Drei Jahre lang darf er in Deutschland auch keine neue Fahrerlaubnis von einer Behörde erhalten. Das Gericht schilderte in seiner Urteilsbegründung die Vorkommnisse in der Nacht von 8. Februar folgendermaßen: „Der stark betrunkene Fahrer hatte im Februar eine rote Ampel überfahren und war auf der Kreuzung in ein Auto gekracht. Danach donnerte er mit bis zu Tempo 70 eine Wohnstraße herunter und zog eine Schneise der Verwüstung hinter sich her. Fünf Verletzte, demolierte und brennende Autos, beschädigte Häuser und ein Gesamtschaden von etwa 800.000 Euro waren die Folge.“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Chaos-Fahrer hat aus Kummer über die Krankheit seiner Frau zur Flasche gegriffen

+ Der angeklagte LKW-Fahrer trifft zum Prozessauftakt im Sitzungssaal im Amtsgericht Fürth ein. © Daniel Karmann/dpa

Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses die Vorwürfe gestanden. Einem Gutachter zufolge war der 51-Jährige zur Tatzeit vermindert schuldfähig. Laut der Anwältin des Lkw-Fahrers trank er an dem Abend Wodka aus Kummer über die Krebserkrankung seiner Frau. Er habe geplant, in Fürth zu übernachten. Er habe dann aber den Stellplatz räumen müssen und habe nur bis zum nächsten Parkplatz fahren wollen. Zwar habe er seine Alkoholisierung bemerkt, aber gedacht, es gehe schon. (tel)

Rubriklistenbild: © dpa