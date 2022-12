„Lächeln ins Gesicht gezaubert“: Feuerwehr mit besonderer Nikolaus-Aktion an Kinderkrankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Höhenretter der Würzburger Feuerwehr seilen sich als Nikoläuse verkleidet an der Fassade der Kinderklinik ab. Auch in Fürth gab es die Aktion. © Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Fürth seilten sich als Nikoläuse verkleidete Feuerwehrmänner an einer Kinderklinik ab, um die kleinen Patienten zu überraschen.

Fürth - Der Nikolaustag am 6. Dezember ist für viele Kinder der Vorbote von Weihnachten. In ihren Stiefeln warten am Nikolausmorgen oftmals Schokolade oder kleine Geschenke. Doch nicht jedes Kind hat das Glück, diesen Tag zuhause verbringen zu können.

Nikolaus-Aktion der Fürther Feuerwehr: Überraschung für kleine Patienten im Kinderkrankenhaus

Für Kinder, die diesen Tag in einem Krankenhaus verbringen müssen, haben sich einige Feuerwehren etwas ganz besonderes ausgedacht: Die Aktion Höhenretter Nikolaus. Bundesweit haben sich mehr als 50 Höhenrettergruppen beteiligt, auch die Feuerwehr Fürth war mit von der Partie.

Feuerwehr Fürth überrascht Kinder im Klinikum - „Krankenhausalltag für einen Moment vergessen“

Die Höhenretter der Fürther Berufsfeuerwehr seilten sich Vormittag des 6. Dezember an der Kinderklinik des Fürther Klinikums ab. Die Einsatzkräfte verteilten auch Geschenke an die kleinen Patienten, die die Klinik nicht verlassen oder aufgrund von Isolation keinen Besuch bekommen können. Dadurch konnten die Kinder „den Krankenhausalltag für einen Moment vergessen“, berichtet die Feuerwehr.

„Lächeln ins Gesicht gezaubert“ - Feuerwehr Fürth überrascht kleine Patienten zu Nikolaus

„Mit dieser Aktion konnte den Kindern eine Freude bereitet und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden“, zeigen sich die Einsatzkräfte zufrieden. Für die Aktion gab es auf Facebook über 200 Likes, der Beitrag wurde mehr als 40 Mal geteilt. „Klasse! Tolle Aktion, ihr seid super“, heißt es in den Kommentaren. „Was für eine tolle Idee“, findet jemand. Und eine Mutter, deren Kind offenbar in dieser Klinik ist, ist glücklich über den besonderen Einsatz der Feuerwehr: „Vielen lieben Dank. Meine Kleine hat sich sehr gefreut, tolle Aktion!“ (kam)

