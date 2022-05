Großeinsatz in Fürth: Brief mit verdächtigem Inhalt entdeckt – gasförmige Substanz ausgetreten

Von: Felix Herz

Wegen einer verdächtigen Substanz rückte die Feuerwehr mit Spezialkräften an. © NEWS5 / Oßwald

In Fürth läuft ein Großeinsatz: In einer Anwaltskanzlei trat beim Öffnen eines Briefs Zeugen zufolge eine gasförmige Substanz aus. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Fürth – Großeinsatz in einer Fürther Anwaltskanzlei: Einem Polizeisprecher zufolge sei beim Öffnen eines Briefes in den Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei eine gasförmige Substanz ausgetreten. Die Feuerwehr ist mit Spezialkräften vor Ort, vier Personen werden zur Sicherheit vom Rettungsdienst betreut. Weitere Ermittlungen dauern an.

Großeinsatz in Fürth: Gasförmige Substanz in Brief

Zeugen hätten beobachtet, wie die gasförmige Substanz aus dem verdächtigen Brief austrat, als dieser geöffnet wurde. Körperlich verletzt wurde dabei aber niemand. Laut der Polizei Mittelfranken müsse nun ermittelt werden, um welche Substanz es sich dabei gehandelt habe.

Bei dem Einsatz sei es zunächst um Gefahrenabwehr gegangen. Ebenfalls ermittelt wird nun, wer der Absender des Briefes ist – Deshalb soll er kriminaltechnisch untersucht werden. Dazu sollen auch Fingerabdrücke und DNA-Proben von dem Umschlag genommen werden.

Großeinsatz in Fürth: Fall erinnert an Bank-Erpressung

Der Fall ruft unweigerlich Erinnerungen an die versuchte Erpressung der Commerzbank aus dem März dieses Jahres hervor. Dabei war es in Nürnberg zu einer Stichflamme gekommen, als eine Bankmitarbeiterin einen DIN-A5-Umschlag öffnete. Der noch immer unbekannte Täter hatte gedroht, weitere solcher Briefe zu verschicken, sollte seiner Zahlungsaufforderung nicht Folge geleistet werden.

Tatsächlich waren im Anschluss weitere präparierte Briefe bei Tochtergesellschaften der Commerzbank eingetroffen. Laut einem Polizeisprecher gibt es bislang aber keine Hinweise, dass der Brief an die Fürther Anwaltskanzlei in diesem Zusammenhang steht oder die Kanzlei etwas mit der Commerzbank zu tun hat. (fhz)

