Tödlicher Ehestreit in Bayern? Frau leblos aufgefunden - Mann festgenommen

Von: Franziska Konrad

In Fürth soll am Sonntagabend ein Mann seine Ehefrau umgebracht haben. © NEWS5 / Oßwald

Zu einem heftigen Ehestreit kam es am Sonntagabend wohl in Fürth. Der 33-jährige Mann soll seine Frau dabei umgebracht haben. Nun ermittelt die Mordkommission.

Fürth - In der Fürther Innenstadt wurde eine Frau am Sonntagabend, 4. September, offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Beim Eintreffen in ihrer Wohnung, stieß die Polizei auf die leblose 36-Jährige. Auch einen 33-jährigen Tatverdächtigen konnten die Beamten vor Ort festnehmen. Er soll seine Ehefrau umgebracht haben.

Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen 18.30 Uhr informiert, dass es in einer Wohnung in der Rosenstraße zu einem heftigen Streit zwischen Eheleuten gekommen sein soll.

Bluttat in Fürth: Mann soll seine Frau umgebracht haben - Tatverdächtiger festgenommen

Bei Eintreffen in besagter Wohnung fanden Beamte der Polizeiinspektion Fürth die leblose Frau. Sie sei „offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens“ geworden.

In Fürth soll ein Mann seine Frau umgebracht haben. Nun ermittelt die Mordkommission. © NEWS5 / Oßwald

Vor Ort nahmen die Polizei einen 33-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos fest. Bei ihm handelte es sich um den Ehemann des Opfers.

Die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Am Tatort führte die Kriminalpolizei eine Spurensicherung durch.

Für die Dauer des Einsatzes war die Rosenstraße im Bereich des Tatortes für mehrere Stunden komplett gesperrt. (kof)

