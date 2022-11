Unbekannte wollen Jungen (12) ausrauben: Als er flüchtet, schlagen und verfolgen sie ihn

Von: Katarina Amtmann

Ein 12-Jähriger wurde in Fürth von Unbekannten geschlagen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa

Ein 12-Jähriger wurde von zwei Unbekannten geschlagen und verfolgt, als er seine Wertsachen nicht herausgeben wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Fürth - Zwei Unbekannte versuchten am Freitagabend (28. Oktober) in Fürth einen 12-Jährigen zu berauben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag mit.

Fürth: Unbekannte wollen 12-Jährigen ausrauben - Sie schlagen und verfolgen ihn

Demnach befand sich der Junge gegen 18 Uhr mit Freunden auf einem Spielplatz im Fürther Innenstadtbereich. Die zwei Unbekannten fragten ihn nach Geld. „Kurze Zeit später wurde der Junge in der Königstraße von den beiden Unbekannten abgepasst und unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert, seine Habseligkeiten herauszugeben“, berichtet die Polizei.

Nachdem der Junge dem aber nicht nachkommen wollte, schlugen die Täter auf ihn ein und versuchten dabei, ihm seine Bauchtasche zu entreißen. Dies gelang ihnen allerdings nicht und der 12-Jährige konnte nach Hause flüchten. „Hier wurde er von den vermutlich noch minderjährigen Tätern verfolgt“, so die Polizei weiter.

Versuchter Raub in Fürth: Beschreibung der Täter

Männlich

circa 15 bis 16 Jahre alt

ungefähr 170 cm groß

kurze, lockige Haare

Einer war mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Hose mit weißen Streifen bekleidet

Beide waren Raucher

Versuchter Raub in Fürth - Polizei sucht Zeugen

Der 12-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden. (kam)

